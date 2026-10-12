Hatay Hava Durumu! 12 Ekim Pazartesi Hatay hava durumu nasıl?

Hatay hava durumu, 12 Ekim Pazartesi günü ılıman ve keyifli bir görünüm sergiliyor. Hava sıcaklığı 20 derece civarında. Öğle saatlerinde hafif bir sıcaklık artışı bekleniyor. Değerler 21-22 dereceye kadar yükselebilir. Akşam saatlerinde sıcaklık düşecek. Bu sırada sıcaklık 19 derece civarında hissedilecek. Hatay, dışarıda vakit geçirmek için elverişli bir bölgede yer alıyor.

Gökyüzü, parçalı bulutlu bir görünümde. Bu, güneşlenme saatlerinde güzel bir gün geçirmenizi sağlayacak. Akdeniz ikliminin etkisinin hissedildiği şehirlerde, gündüz sıcaklıkları keyifli geçiyor. Akşamları ise havanın serinlemesi, çay içmek veya yürüyüş yapmak için ideal bir atmosfer sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu bazı değişiklikler gösterecek. 13 Ekim Salı günü Hatay’da sıcaklık 18-21 derece arasında olacak. Hava genel olarak bulutlu ve hafif yağış ihtimali var. 14 Ekim’de de benzer bir hava durumu bekleniyor. Sıcaklık 19-22 derece arasında değişecek. Gündüz saatlerinde daha az bulutlu bir hava öngörülüyor. Haftanın ilerleyen günlerinde, Perşembe ve Cuma günleri hava koşullarında dalgalanmalar gözlemlenebilir.

Hatay'da hava durumunun keyfini çıkarmak isteyenler bazı önerilere dikkat etmelidir. Hafif yağışlı günlerde dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Yazdan kalma sıcak günler geçmesine rağmen, akşamın serin olacağı düşünülerek ceket veya şal bulundurmak akıllıca olacaktır.

Hatay hava durumu, bu dönemde yılın en güzel yüzlerinden birini sunuyor. Keyifli atmosferden faydalanmak için planlar yapabilirsiniz. Bugünkü hava durumu hakkında merak edenler için, Hatay’da sizleri bekleyen hoş koşullardan yararlanmak mümkündür. Kış aylarına yaklaşırken, bu güzel günlerin tadını çıkarmayı unutmayın.