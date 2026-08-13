Hatay Hava Durumu! 13 Ağustos Perşembe Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Ağustos 2026 Perşembe günü Hatay'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 35-36 derece arasında seyredecek. Gece ise sıcaklık 25-26 derece olacak. Bu sıcaklıklar, Hatay'ın yaz iklimine uygun şekilde yüksek nem ile birleşecek. Sonuç olarak, bunaltıcı bir hava koşulu oluşabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişmeyecek. 14 Ağustos Cuma günü sıcaklık 33-34 derece olacak. 15 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 34-35 dereceye çıkacak. 16 Ağustos Pazar günü de benzer sıcaklıklar devam edecek. Hava genellikle güneşli olacak. Ancak 15 Ağustos Cumartesi günü kısa süreli sağanak yağışların görülme olasılığı var.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar önlem almalı. Sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde dışarıda olmak riskli olabilir. Güneş çarpması riski artabilir. Bu nedenle, serin ortamlarda kalmak faydalı. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek en iyisidir. Ayrıca, 15 Ağustos'taki sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmakta yarar var. Dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye bulundurmak akıllıca olur.

Sonuç olarak, Hatay'da önümüzdeki günlerde sıcak ve nemli hava durumları devam edecek. Hava koşullarına uygun önlemler alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.