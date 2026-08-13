HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay Hava Durumu! 13 Ağustos Perşembe Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 13 Ağustos 2026 tarihinde sıcak ve güneşli bir hava durumu bekleniyor. Gündüz sıcaklık 35-36 derece, gece ise 25-26 derece olacak. Yaz ikliminin etkisiyle nem oranı yüksek olacak. 14-16 Ağustos tarihlerinde de sıcaklık 33-35 derece arasında seyredecek. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması gerekiyor. Yüksek sıcaklıklara karşı bol su içilmeli ve hafif giysiler tercih edilmelidir. Sağanak yağış ihtimaline karşı hazırlıklı olunmalıdır.

Hatay Hava Durumu! 13 Ağustos Perşembe Hatay hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 13 Ağustos 2026 Perşembe günü Hatay'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 35-36 derece arasında seyredecek. Gece ise sıcaklık 25-26 derece olacak. Bu sıcaklıklar, Hatay'ın yaz iklimine uygun şekilde yüksek nem ile birleşecek. Sonuç olarak, bunaltıcı bir hava koşulu oluşabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişmeyecek. 14 Ağustos Cuma günü sıcaklık 33-34 derece olacak. 15 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 34-35 dereceye çıkacak. 16 Ağustos Pazar günü de benzer sıcaklıklar devam edecek. Hava genellikle güneşli olacak. Ancak 15 Ağustos Cumartesi günü kısa süreli sağanak yağışların görülme olasılığı var.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar önlem almalı. Sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde dışarıda olmak riskli olabilir. Güneş çarpması riski artabilir. Bu nedenle, serin ortamlarda kalmak faydalı. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek en iyisidir. Ayrıca, 15 Ağustos'taki sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmakta yarar var. Dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye bulundurmak akıllıca olur.

Sonuç olarak, Hatay'da önümüzdeki günlerde sıcak ve nemli hava durumları devam edecek. Hava koşullarına uygun önlemler alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'den peş peşe istifa: "Yeni'nin parçasıyım"CHP'den peş peşe istifa: "Yeni'nin parçasıyım"
Binlerce kişi gece akın etti! Trafik kilitlendi, kilometrelerce yürüdülerBinlerce kişi gece akın etti! Trafik kilitlendi, kilometrelerce yürüdüler

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Giresun'dan acı haber! Kız kardeşlerin cansız bedenleri bulundu, anne aranıyor

Giresun'dan acı haber! Kız kardeşlerin cansız bedenleri bulundu, anne aranıyor

Aralarında İstanbul da var! O sahillerde denize girmek yasaklandı

Aralarında İstanbul da var! O sahillerde denize girmek yasaklandı

Süper Kupa'nın sahibi Paris Saint-Germain! Aston Villa'yı geçti

Süper Kupa'nın sahibi Paris Saint-Germain! Aston Villa'yı geçti

Beyaz bikinisiyle fiziğini sergiledi! Soyunma odasında olay pozlar

Beyaz bikinisiyle fiziğini sergiledi! Soyunma odasında olay pozlar

Motorinde ÖTV düzenlemesi: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı

Motorinde ÖTV düzenlemesi: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı

Miras kaldı, mesleği oldu: 1,2 derken 12'yi buldu

Miras kaldı, mesleği oldu: 1,2 derken 12'yi buldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.