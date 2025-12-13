Hatay Hava Durumu! 13 Aralık Cumartesi Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Aralık 2025 Cumartesi, Hatay'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava sıcaklığının 18 dereceye ulaşması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklığın 3 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor. Nem oranı %75. Rüzgar hızı ise 7.5 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:38, gün batımı ise 17:22'dir.

Önümüzdeki günlerde Hatay'da hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman olacak. 14 Aralık Pazar günü hava sıcaklığının 16 derece civarında olması bekleniyor. 15 Aralık Pazartesi günü sıcaklığın 15 derece dolaylarında olacağı tahmin ediliyor. 16 Aralık Salı günü hava sıcaklığının 14 derece civarına düşmesi öngörülüyor. Bu dönemde nem oranının %85 civarında ve rüzgar hızının 6.6 km/saat olması bekleniyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için dikkatli olmalısınız. Sabaha ve akşama karşı hava sıcaklıkları düşebilir. Yanınızda bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Gün boyunca güneşten yararlanmak için açık hava etkinlikleri planlayın. Rüzgar hızının düşük olması açık hava aktiviteleri için uygun koşullar sunuyor. Ancak, nem oranının yüksek olduğu unutulmamalıdır. Su tüketimine özen göstermek önemlidir.

Hatay'da önümüzdeki günlerde hava durumu elverişli olacak. Günlük planlarınızı yaparken hava tahminlerini dikkate almalısınız. Keyifli ve sağlıklı bir hafta geçirmenizi dilerim.