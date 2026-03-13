HABER

  3. Yaşam

Hatay Hava Durumu! 13 Mart Cuma Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da hava durumu 13 Mart 2026 tarihinde genel olarak güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 18 derece civarında seyrederken, geceleri 7-8 derece arasında değişecek. 14 Mart Cumartesi günü ise yağışlı bir hava bekleniyor. Sıcaklık gündüz 13-14 derece, gece 10-11 derece olacak. Dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak, serin havalarda kat kat giyinmek önem taşıyor. Hava tahminlerine göre plan yapmalısınız.

Hatay Hava Durumu! 13 Mart Cuma Hatay hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Hatay'da 13 Mart 2026 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli. Gündüz sıcaklık 18 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 7 - 8 derece arasında değişecek. Nem oranı %51 civarında. Rüzgar saatte 3 kilometre hızla doğu yönünden esecek. Hatay'daki hava durumu ılıman ve keyifli olacak.

14 Mart Cumartesi günü hava biraz daha serinleyecek. Yağışlı bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 13 - 14 derece, gece ise 10 - 11 derece civarında olacak. 15 Mart Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 18 - 19 derece, gece ise 11 - 12 derece olacak. 16 Mart Pazartesi günü hava kısmen güneşli geçecek. Gündüz sıcaklıklar 18 - 19 derece, gece ise 8 - 9 derece olacak.

Bu dönemde yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır. Serin havalarda üşümemek için kat kat giyinmek önemlidir. Sıcak tutan giysiler tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler ve aksesuarlar kullanabilirsiniz.

Hatay'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava tahminlerini kontrol etmeniz önemlidir. Gerekli önlemleri almalısınız.

hava durumu Hatay
