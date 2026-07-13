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Hatay Hava Durumu! 13 Temmuz Pazartesi Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da bugün hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklığı 33-34 derece, gece ise 23-24 derece arasında seyredecek. Nem oranı %45-53 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı 3-5 km/saat olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Sıcak havalarda dikkatli olmak gerekiyor. Bol su tüketmek, hafif giysiler giymek ve güneşten korunmak sağlığı korumak açısından önemlidir.

Hatay Hava Durumu! 13 Temmuz Pazartesi Hatay hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü, Hatay'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklığı 33 ile 34 derece arasında. Gece ise sıcaklık 23 ile 24 derece olacak. Nem oranı %45 ile %53 arasında değişecek. Rüzgar hızı ise 3 ile 5 km/saat civarında kalacak. Yağış beklenmiyor. Hava tamamen açık olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. 14 Temmuz Salı günü sıcaklık 34 ile 35 derece, gece sıcaklığı 23 ile 24 derece olacak. 15 Temmuz Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 36 ile 37 derece arasında. Gece sıcaklığı ise 23 ile 24 derece arasında tahmin ediliyor. 16 Temmuz Perşembe günü de sıcaklık 35 ile 36 derece arasında olacak. Gece sıcaklığı 24 ile 25 derece arasında seyredecek.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması gerekir. Bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak faydalıdır. Güneş koruyucu ürünler de uygulanmalıdır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkilerini en aza indirmek için serin ortamlarda kalmak önemlidir. Ağır fiziksel aktivitelere mümkün olduğunca ara verilmelidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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