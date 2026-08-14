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Hatay Hava Durumu! 14 Ağustos Cuma Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'daki hava durumu önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli geçecek. Bugün sıcaklık 34 derece olarak beklenirken, gece 26 dereceye düşmesi öngörülüyor. Sağanak yağışların etkili olacağı tarih ise 15 Ağustos. Dışarıda vakit geçireceklerin gölgelik alanlarda durması ve bol su tüketmesi önemli. Ayrıca, sabah ya da akşam saatlerinde dışarı çıkmak daha sağlıklı bir tercih olacaktır.

Hatay Hava Durumu! 14 Ağustos Cuma Hatay hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Hatay'da bugün, 14 Ağustos 2026 Cuma, hava oldukça sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklık 34 derece civarında olacak. Gece ise 26 dereceye düşmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Hatay'ın tipik yaz iklimini gösteriyor. Hava, sıcak ve kuru bir durum sergiliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu devam edecek. 15 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 34 derece civarında olacak. Kısa süreli sağanaklar bekleniyor. 16 Ağustos Pazar günü hava 34 derece civarında kalacak. Hava koşulları çoğunlukla güneşli olacak. 17 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık 33 dereceye düşmesi öngörülüyor. Hava koşulları yine güneşli görünmekte.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirecekler için dikkatli olmak önemli. Gölgelik alanlarda zaman geçirmek faydalı. Bol su tüketimi de sağlığı koruyacaktır. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek güneşin etkilerini azaltabilir. Yüksek sıcaklık saatlerinde ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı. Mümkünse sabah veya akşam saatlerinde dışarı çıkmak daha sağlıklı olacaktır.

Hatay'da önümüzdeki günler genellikle sıcak ve güneşli geçecek. Bu nedenle, planlamalarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almanızda fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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