Hatay Hava Durumu! 14 Ağustos Cuma Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da bugün, 14 Ağustos 2026 Cuma, hava oldukça sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklık 34 derece civarında olacak. Gece ise 26 dereceye düşmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Hatay'ın tipik yaz iklimini gösteriyor. Hava, sıcak ve kuru bir durum sergiliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu devam edecek. 15 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 34 derece civarında olacak. Kısa süreli sağanaklar bekleniyor. 16 Ağustos Pazar günü hava 34 derece civarında kalacak. Hava koşulları çoğunlukla güneşli olacak. 17 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık 33 dereceye düşmesi öngörülüyor. Hava koşulları yine güneşli görünmekte.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirecekler için dikkatli olmak önemli. Gölgelik alanlarda zaman geçirmek faydalı. Bol su tüketimi de sağlığı koruyacaktır. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek güneşin etkilerini azaltabilir. Yüksek sıcaklık saatlerinde ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı. Mümkünse sabah veya akşam saatlerinde dışarı çıkmak daha sağlıklı olacaktır.

Hatay'da önümüzdeki günler genellikle sıcak ve güneşli geçecek. Bu nedenle, planlamalarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almanızda fayda var.