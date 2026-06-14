Hatay Hava Durumu! 14 Haziran Pazar Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 14 Haziran 2026 Pazar günü, Hatay'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı saatte 30 kilometreyi bulacak. Nem oranı ise %74 seviyelerinde olacak.

Bu tür hava koşullarında, açık hava etkinlikleri planlayanlar dikkatli olmalıdır. Ani yağışlar nedeniyle ıslanmamak için su geçirmez yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgar hızının artabileceğini düşünerek, açık alanlarda sabit olmayan eşyalar güvenli bir şekilde yerleştirilmelidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil hale gelecek. 15 Haziran Pazartesi günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 20 ile 23 derece arasında seyredecek. 16 Haziran Salı günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında olacak. 17 Haziran Çarşamba günü yine bol güneş ışığı görülecek. Sıcaklıklar 21 ile 23 derece arasında devam edecek.

Bu günlerde açık hava etkinlikleri için daha uygun koşullar bulunacak. Güneş ışınlarının yoğun olabileceğini unutmamak gerekir. Dışarıda vakit geçirirken güneş kremi kullanmak önemlidir. Ayrıca bol su içerek susuz kalmamalısınız.

Sonuç olarak, 14 Haziran Pazar günü Hatay'da değişken hava koşulları bekleniyor. Sonraki günlerde hava daha stabil hale gelecek. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak gününüzü keyifli ve güvenli hale getirebilirsiniz.