Hatay Hava Durumu! 14 Ocak Çarşamba Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da hava durumu 14 Ocak 2026 tarihinde genellikle güneşli geçecek. Gündüz sıcaklığı 12 derece civarındayken, gece sıcaklığı 2 dereceye düşecek. Rüzgarın kuzeybatıdan saatte 6 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek. Hava sıcaklıkları gündüz ve gece saatlerinde düşük olabilir, bu nedenle uygun giyinmek ve soğuktan korunmak önem arz ediyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.

Doğukan Akbayır

Bugün, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü. Hatay'da hava durumu genellikle güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 12 derece civarında. Gece ise sıcaklık 2 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden esecek. Hızı saatte 6 kilometre olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %62 civarında olacak. Bugün, Hatay'da hava durumu sıcaklıkla güneşli olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 15 Ocak Perşembe günü gündüz sıcaklığı 12 derece civarında. Gece sıcaklığı ise yine 2 derece civarında bekleniyor. 16 Ocak Cuma günü gündüz sıcaklığı 13 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı 4 dereceye yükselecek. 17 Ocak Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 10 derece civarında olacak. Gece ise 0 dereceye düşmesi öngörülüyor. Bu dönemde hava genellikle güneşli kalacak.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olabilir. Uygun giyinmek önemlidir. Ayrıca soğuktan korunmak da gereklidir. Gündüz saatlerinde güneş ışığından faydalanabilirsiniz. Açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Rüzgar hafif olacağı için açık hava aktiviteleri için uygun bir dönemdesiniz.

