HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay Hava Durumu! 14 Şubat Cumartesi Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 14 Şubat hava durumu, sağanaklarla birlikte serin bir gün sunuyor. Sıcaklık 17 dereceye çıkacakken, gece 11 derece civarında kaydedilecek. Nem oranı yüksek ve rüzgar hızı 35 km/saat olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde güneşin görülmesi bekleniyor. 15 Şubat'ta sıcaklık 21 dereceye ulaşacak. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye almayı unutmamak ve ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak önem taşıyor.

Hatay Hava Durumu! 14 Şubat Cumartesi Hatay hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün 14 Şubat 2026 Cumartesi. Hatay'da hava durumu yer yer sağanaklarla dolu bir gün olacak. Sıcaklık gündüzde 17 dereceye çıkacak. Gece saatlerinde ise 11 derece civarında kalacak. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı da 35 km/saat civarında olacak. Bugün, Hatay'da hava durumu yağışlı ve serin olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde 15 Şubat Pazar günü, hava bulutlu başlayacak. Ancak güneşin de geri dönmesi bekleniyor. Sıcaklıkların 21 dereceye yükselebileceği öngörülüyor. 16 Şubat Pazartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 21 derece civarında kalacak. 17 Şubat Salı günü ise, bardaktan boşanırcasına yağışların görülmesi bekleniyor. Sıcaklık 18 derece civarında olacak.

Bu dönemde yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye ya da su geçirmez giysiler kullanmak yararlı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemli. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması öneriliyor. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde zaman geçirmek faydalı.

Hatay'da hava durumu, yağışlı günlerden güneşli ve ılıman günlere geçişi gösteriyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almanız önemli. Günün koşullarına uygun hazırlık yapmak gereklidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya'dan kalkan uçakta kavga! Acil iniş yapıldıAntalya'dan kalkan uçakta kavga! Acil iniş yapıldı
Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı! Mazlum Abdi detayı...Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı! Mazlum Abdi detayı...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Kapım 86 milyon vatandaşa açık"

Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Kapım 86 milyon vatandaşa açık"

Karabük'te tepki çeken görüntü! Yenice Kaymakamı, polise ayakkabısını taşıttı

Karabük'te tepki çeken görüntü! Yenice Kaymakamı, polise ayakkabısını taşıttı

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Mahkeme kararını verdi! Fatma Girik'in vasiyeti geçerli sayıldı

Mahkeme kararını verdi! Fatma Girik'in vasiyeti geçerli sayıldı

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.