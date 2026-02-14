Hatay Hava Durumu! 14 Şubat Cumartesi Hatay hava durumu nasıl?

Bugün 14 Şubat 2026 Cumartesi. Hatay'da hava durumu yer yer sağanaklarla dolu bir gün olacak. Sıcaklık gündüzde 17 dereceye çıkacak. Gece saatlerinde ise 11 derece civarında kalacak. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı da 35 km/saat civarında olacak. Bugün, Hatay'da hava durumu yağışlı ve serin olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde 15 Şubat Pazar günü, hava bulutlu başlayacak. Ancak güneşin de geri dönmesi bekleniyor. Sıcaklıkların 21 dereceye yükselebileceği öngörülüyor. 16 Şubat Pazartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 21 derece civarında kalacak. 17 Şubat Salı günü ise, bardaktan boşanırcasına yağışların görülmesi bekleniyor. Sıcaklık 18 derece civarında olacak.

Bu dönemde yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye ya da su geçirmez giysiler kullanmak yararlı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemli. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması öneriliyor. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde zaman geçirmek faydalı.

Hatay'da hava durumu, yağışlı günlerden güneşli ve ılıman günlere geçişi gösteriyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almanız önemli. Günün koşullarına uygun hazırlık yapmak gereklidir.