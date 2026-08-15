Hatay Hava Durumu! 15 Ağustos Cumartesi Hatay hava durumu nasıl?

15 Ağustos 2026 Cumartesi günü Hatay'da hava durumu sıcakkanlı ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 35 derece civarına ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık ise 24 derece civarında seyredecek. Genel olarak, hava açık olacak. Kısa süreli sağanaklar bekleniyor.

16 Ağustos Pazar günü hava durumu benzer şekilde sürecek. Gündüz sıcaklıkları 34 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 23 derece düzeyinde seyredecek. Hava genellikle güneşli kalacak. Kısa süreli sağanaklar görülebilir.

17 ve 18 Ağustos günleri de hava durumu benzer şekilde devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 32 derecelere düşecek. Gece sıcaklığı yine 23 derece civarına gelecek. Bu günlerde hava açık olacak. Kısa süreli sağanaklar görülebilir.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda kalmak gerekmektedir. Bol su içmek, hafif kıyafetler giymek de faydalı olacaktır. Kısa süreli sağanakları göz önünde bulundurmak önemlidir. Yanınızda şemsiye bulundurmanız yararlı olabilir.

Hatay'da hava durumu genel olarak sıcak ve güneşli kalacak. Dışarıda zaman geçireceklerin, güneşten korunmak için önlemler alması gerekecek. Hava koşullarına uygun hazırlanmak önemlidir.