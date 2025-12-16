HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay Hava Durumu! 16 Aralık Salı Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 16 Aralık 2025 Salı günü hava durumu bulutlu ve güneşli bir yapıya sahip. Gündüz sıcaklığı 14 dereceye kadar yükselecekken, gece sıcaklığı 2 derecelik seviyede kalacak. Nem oranı %44 civarında seyredecek. 17 Aralık'tan itibaren sıcaklık 16 dereceye ulaşacak. 18 ve 19 Aralık'ta ise 18 dereceye yükselecek. Hava genellikle güneşli olacak. Düşük sıcaklıklar için kat kat giyinmek ve sıcak içecekler tüketmek öneriliyor.

Hatay Hava Durumu! 16 Aralık Salı Hatay hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Bugün, 16 Aralık 2025 Salı günü, Hatay'da hava durumu bulutlu ve güneşli. Sıcaklık gündüz 14 derece civarında olacak. Gece sıcaklık 2 dereceye düşecek. Nem oranı %44 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı 3.3 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:40, gün batımı ise 17:22’de gerçekleşecek.

17 Aralık Çarşamba günü hava daha da ısınacak. Gündüz sıcaklık 16 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 2 derece olarak kalacak. 18 Aralık Perşembe günü sıcaklık 18 dereceye yükselecek. 19 Aralık Cuma günü sıcaklık 18 derecede sabit kalacak. Bu dönemde hava genellikle güneşli olacak. Nem oranı %44 ile %54 arasında değişiklik gösterecek.

Hava sıcaklıkları gündüz 14 ile 18 derece arasında değişecek. Geceleri ise sıcaklık 2 ile 4 derece arasında seyredecek. Nem oranı %44 ile %54 arasında olacak. Rüzgar hızı 3.3 km/saat ile 5 km/saat arasında değişecek.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşük olabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Ayrıca sıcak içecekler tüketmek de önerilir. Gündüz saatlerinde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek gerekir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cem Küçük'ten Furkan Torlak çıkışı: 'Neler yaptığın biliniyor'Cem Küçük'ten Furkan Torlak çıkışı: 'Neler yaptığın biliniyor'
Arkadaşların silahla oyunu kanlı bitti: 1 yaralıArkadaşların silahla oyunu kanlı bitti: 1 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Poliklinik müdürü karı koca azılı sapık çıktı

Poliklinik müdürü karı koca azılı sapık çıktı

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girdi: Görüntüler yayınlandı

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girdi: Görüntüler yayınlandı

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.