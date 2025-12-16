Hatay Hava Durumu! 16 Aralık Salı Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Aralık 2025 Salı günü, Hatay'da hava durumu bulutlu ve güneşli. Sıcaklık gündüz 14 derece civarında olacak. Gece sıcaklık 2 dereceye düşecek. Nem oranı %44 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı 3.3 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:40, gün batımı ise 17:22’de gerçekleşecek.

17 Aralık Çarşamba günü hava daha da ısınacak. Gündüz sıcaklık 16 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 2 derece olarak kalacak. 18 Aralık Perşembe günü sıcaklık 18 dereceye yükselecek. 19 Aralık Cuma günü sıcaklık 18 derecede sabit kalacak. Bu dönemde hava genellikle güneşli olacak. Nem oranı %44 ile %54 arasında değişiklik gösterecek.

Hava sıcaklıkları gündüz 14 ile 18 derece arasında değişecek. Geceleri ise sıcaklık 2 ile 4 derece arasında seyredecek. Nem oranı %44 ile %54 arasında olacak. Rüzgar hızı 3.3 km/saat ile 5 km/saat arasında değişecek.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşük olabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Ayrıca sıcak içecekler tüketmek de önerilir. Gündüz saatlerinde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek gerekir.