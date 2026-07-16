Hatay Hava Durumu! 16 Temmuz Perşembe Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Temmuz 2026 Perşembe günü Hatay'da hava çok sıcak ve güneşli. Gündüz hava sıcaklığı 35-36 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 24-25 derece arasında seyredecek. Nem oranı %30-35 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı 4-5 km/s civarında olacak. Bu durum, Hatay'da hava koşullarının sıcak ve kuru olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 17 Temmuz Cuma günü sıcaklık 36-37 dereceye yükselebilir. 18 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 35-36 derece civarında kalabilir. Gece sıcaklıkları 24-25 derece arasında olacak. Nem oranı ve rüzgar hızında değişiklik beklenmiyor. Nem oranı %30-35, rüzgar hızı ise 4-5 km/s olacak. Bu da önümüzdeki günlerde hava durumunun sıcak ve kuru kalacağını gösteriyor.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirenler dikkatli olmalı. Bol su içmek önemli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalı. Güneş koruyucu ürünler de uygulanmalı. Aşırı sıcakların sağlık üzerine olumsuz etkilerini azaltmak için klima veya vantilatör kullanılabilir. Sıcak hava koşullarına hazırlıklı olmak konforu artırır. Ayrıca sağlık sorunlarını önlemeye yardımcı olur.