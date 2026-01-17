Hatay Hava Durumu! 17 Ocak Cumartesi Hatay hava durumu nasıl?

17 Ocak 2026 Cumartesi günü, Hatay'da hava durumu değişiklikler gösteriyor. Antakya'da hava bulutlu. Sıcaklık 5°C civarında. Belen'de hava kapalı. Burada sıcaklık 4.8°C olarak ölçülüyor. İskenderun'da hava az bulutlu. Sıcaklık 11.4°C seviyelerinde. Kırıkhan'da ise hava kapalı. Sıcaklık burada 4.5°C olarak kaydediliyor. Bu farklılıklar, mikro iklim koşullarından kaynaklanıyor.

Bugün, Hatay'da hava durumu genel olarak yağışlı olacak. Sıcaklık 4°C ile 8°C arasında değişecek. Nem oranı %70 civarında. Rüzgar hızı 5.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:44. Gün batımı saati 17:44 olarak hesaplanmış.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 18 Ocak Pazar günü yağmurlu olacak. Sıcaklık 0°C ile 8°C arasında değişecek. 19 Ocak Pazartesi günü ise hava puslu güneşli olacak. Sıcaklık -2°C ile 9°C arasında seyredecek. 20 Ocak Salı günü yine puslu güneşli olacak. Sıcaklık -2°C ile 10°C arasında olacak.

Bu dönemde dışarı çıkarken dikkatli olunmalı. Yağışlı ve soğuk hava koşullarında uygun giyinmek önemlidir. Şemsiye veya yağmurluk kullanmak faydalı olacaktır. Soğuk havaya karşı koruma için kat kat giyinmek önerilir. Sıcak içecekler tüketmek de sağlık için iyidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirmek en iyisi.

Hatay'daki hava durumu farklı bölgelerde değişiklik gösterebilir. Güncel hava durumu bilgilerini takip etmek önemlidir. Planlarınızı hava durumuna göre yapmalısınız.