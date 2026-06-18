Hatay Hava Durumu! 18 Haziran Perşembe Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Haziran 2026 Perşembe günü, Hatay'da hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Sıcaklıklar 32 derece civarında. En düşük sıcaklıklar ise 21 ile 22 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı yüzde 25 ile 32 civarında. Rüzgar batı yönünden saatte 3 ile 4 kilometre hızla esecek. Bu koşullar altında, Hatay'da hava açık ve güneşli olacak.

Önümüzdeki günlerde de hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 19 Haziran Cuma günü sıcaklıklar 28 ile 30 derece arasında olacak. En düşük sıcaklıklar 18 ile 19 derece civarında öngörülüyor. 20 Haziran Cumartesi günü sıcaklık 31 ile 32 derece arasında olacak. En düşük sıcaklıklar 18 ile 19 derecelerde tahmin edilmektedir. 21 Haziran Pazar günü ise sıcaklık 33 ile 34 derece arasında bekleniyor. En düşük sıcaklık 21 ile 22 derece arasında olacak. Bu dönemde hava koşullarının genel olarak açık ve güneşli olması öngörülüyor.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında öğle saatlerinde dikkatli olunmalıdır. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek önemlidir. Bol su içmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek gerekli. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Bu önlemler, Hatay'daki hava koşullarında sağlık korumaya yardımcı olacaktır.