Hatay Hava Durumu! 18 Ocak Pazar Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Ocak 2026 Pazar günü, Hatay'da hava durumu kapalı ve bulutlu. Gün boyunca sıcaklıklar 1 ile 8 derece arasında değişecek. Nem oranı %81 olacak. Rüzgar hızı ise 7.4 km/saat olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 07:44, gün batımı 17:46’da gerçekleşecek.

Bugün Hatay'da hava, sabah ve akşam saatlerinde serin ve nemli. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı. Yanınızda bir şemsiye bulundurmanız önerilir. Nem oranı yüksek olduğu için, astım veya alerji sorunu yaşayanların dikkatli olması gerekiyor.

19 Ocak Pazartesi günü hava durumu daha güneşli olacak. Sıcaklıklar 0 ile 9 derece arasında değişecek. 20 Ocak Salı günü, parlak güneş ışığı altında hava devam edecek. Sıcaklıklar -3 ile 10 derece arasında olacak. 21 Ocak Çarşamba günü ise yüksek bulutlarla birlikte güneş görülmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 2 ile 6 derece arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar oluşacak. Ancak, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük kalabilir. Buna göre giyinmek önemlidir.

Sonuç olarak, 18 Ocak Pazar günü Hatay'da hava durumu kapalı ve serin olacak. Önümüzdeki günlerde hava daha güneşli ve ılıman bir hale gelecek. Bu değişikliklere uygun şekilde plan yaparak günlerinizi değerlendirebilirsiniz.