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Hatay Hava Durumu! 18 Temmuz Cumartesi Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu, 35 derece sıcaklık ve %34 nem oranıyla tipik bir yaz gününü yansıtıyor. 19 Temmuz Pazar günü 36 dereceye yükselecek sıcaklık, 20 Temmuz'da 34 derecede kalacak. Öğle saatlerinde dışarıda olanların bol su içmesi ve güneşten korunması önem arz ediyor. Hafif giysiler tercih edilmesi, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabilir. Yazın tadını çıkarırken hava koşullarını unutmayın.

Hatay Hava Durumu! 18 Temmuz Cumartesi Hatay hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü, Hatay'da hava sıcaklığı 35 derece civarında. Hava tamamen güneşli. Rüzgar hızı 4,5 km/saat. Nem oranı ise %34 seviyelerinde. Bu sıcaklık ve hava koşulları, tipik bir yaz gününü yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde, 19 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığının 36 derece civarında olması bekleniyor. 20 Temmuz Pazartesi günü ise sıcaklık 34 derece civarında olacak. Bu süre zarfında hava koşullarının güneşli ve sıcak kalması öngörülüyor.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmeleri önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak da gereklidir. Ayrıca, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Ağır yemeklerden kaçınılması faydalıdır.

Hatay'da önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle sıcak ve güneşli olacak. Planlarınızı yaparken bu hava koşullarını göz önünde bulundurmanız önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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