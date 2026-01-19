Hatay Hava Durumu! 19 Ocak Pazartesi Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü, Hatay'da hava durumu oldukça soğuk. Hava açık olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 2 ile 9 derece arasında değişecek. Gün doğumu saat 07:44, gün batımı ise 17:46 olarak bekleniyor. Nem oranı %59, rüzgar hızı 7.2 km/saat ve basınç seviyesi 1002.5 mb olacak.

Bugün Hatay'da hava açık ve güneşli. Sabah saatlerinde sıcaklıklar 0 ile 2 derece arasında. Öğle saatlerinde ise 6 ile 8 derece arasında seyrediyor. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 3 ile 5 derece arasında olacak. Günün erken saatlerinde kalın giyinmek uygun. Öğle saatlerinde ise hafif kıyafetler tercih edilmeli.

Önümüzdeki günlerde Hatay'da genel olarak hava açık ve güneşli. 20 Ocak 2026 Salı günü sıcaklıklar 1 ile 9 derece arasında değişecek. 21 Ocak 2026 Çarşamba günü sıcaklıklar 2 ile 8 derece olacak. 22 Ocak 2026 Perşembe günü ise sıcaklıklar 3 ile 8 derece arasında seyredecek. Bu günlerde sabah sıcaklıklar 0 ile 2 derece arasında. Öğle saatlerinde 6 ile 8 derece arasında, akşam saatlerinde ise 3 ile 5 derece arasında olacak.

Bu dönemde özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük. Kalın kıyafetler giymek uygun olacaktır. Öğle saatlerinde hafif kıyafetler tercih edilmeli. Sabah ve akşam saatlerinde yola çıkarken buzul ve don olaylarına karşı dikkatli olmakta fayda var. Gün boyunca güneşli hava koşulları beklendiğinden açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem.