HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay Hava Durumu! 20 Aralık Cumartesi Hatay hava durumu nasıl?

20 Aralık 2025 Cumartesi günü Hatay'da hava durumu ılıman ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 17 derece beklenirken, akşam 13 derece civarına düşmesi öngörülüyor. Nem oranı %85 seviyelerinde seyredecek. Rüzgarın hızı 6 km/saat civarında olacak. Önümüzdeki günlerde de hava genellikle güneşli ve açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunacak. Yanınıza hafif bir ceket almanız öneriliyor.

Hatay Hava Durumu! 20 Aralık Cumartesi Hatay hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

20 Aralık 2025 Cumartesi günü, Hatay'da hava durumu ılıman ve bulutlu olacak. Gündüz hava sıcaklığı 17 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklığın 13 derece civarında olması bekleniyor. Nem oranı %85 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 6 km/saat civarında olacak. Gün doğumu saatinin 07:42, gün batımının ise 17:23 olması öngörülüyor.

21 Aralık Pazar günü hava sıcaklığı 16 derece civarında olacak. 22 Aralık Pazartesi günü hava sıcaklığının 15 derece civarında olması bekleniyor. Bu günlerde hava genellikle güneşli olacaktır.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve yağışsız olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hava serinleyebilir. Yanınıza hafif bir ceket almanız faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Hassas olanların dikkatli olmaları önerilir.

Hatay'da 20 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu ılıman ve bulutlu olacak. Önümüzdeki günlerde hava genellikle güneşli ve ılıman kalacak. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar mevcut.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Market sahibi 2 kişiyi öldürdü: “Çökmek istediler! Onun için öldürdüm”Market sahibi 2 kişiyi öldürdü: “Çökmek istediler! Onun için öldürdüm”
Sumud yeniden yolda: İlkbaharda Gazze'ye ikinci seferSumud yeniden yolda: İlkbaharda Gazze'ye ikinci sefer

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Levent Gültekin serbest bırakıldı!

Gazeteci Levent Gültekin serbest bırakıldı!

Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

Bahis skandalı sonrası küme düştü! TFF noktayı koydu

Bahis skandalı sonrası küme düştü! TFF noktayı koydu

"Ülkeme döneceğim" deyip Kur'an-ı Kerim paylaştı

"Ülkeme döneceğim" deyip Kur'an-ı Kerim paylaştı

ATM'den para çekmede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor!

ATM'den para çekmede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor!

26 şirkete 'mali müşavir' operasyonu! Gözaltılar var

26 şirkete 'mali müşavir' operasyonu! Gözaltılar var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.