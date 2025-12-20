Hatay Hava Durumu! 20 Aralık Cumartesi Hatay hava durumu nasıl?

20 Aralık 2025 Cumartesi günü, Hatay'da hava durumu ılıman ve bulutlu olacak. Gündüz hava sıcaklığı 17 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklığın 13 derece civarında olması bekleniyor. Nem oranı %85 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 6 km/saat civarında olacak. Gün doğumu saatinin 07:42, gün batımının ise 17:23 olması öngörülüyor.

21 Aralık Pazar günü hava sıcaklığı 16 derece civarında olacak. 22 Aralık Pazartesi günü hava sıcaklığının 15 derece civarında olması bekleniyor. Bu günlerde hava genellikle güneşli olacaktır.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve yağışsız olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hava serinleyebilir. Yanınıza hafif bir ceket almanız faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Hassas olanların dikkatli olmaları önerilir.

