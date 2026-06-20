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Hatay Hava Durumu! 20 Haziran Cumartesi Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 20 Haziran 2026 tarihinde hava durumu güneşli ve keyifli. Sıcaklık 20 ile 31 derece arasında seyrediyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 21 Haziran'da sıcaklık 21 ile 33 derece, 22 Haziran'da 23 ile 33 derece arasında olacak. Güneşli günlerde açık hava etkinlikleri için dışarı çıkarken güneş koruyucu kullanmak ve bol su içmek önem taşıyor. Hafif kıyafetler tercih edilmesi öneriliyor.

Hatay Hava Durumu! 20 Haziran Cumartesi Hatay hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 20 Haziran 2026 Cumartesi günü, Hatay'da hava durumu keyifli. Hava gün boyunca güneşli. Sıcaklık 20 ile 31 derece arasında olacak. Bu durum, Hatay'daki hava hakkında net bilgi veriyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 21 Haziran Pazar günü, hava bol güneş ışığı ile 21 ile 33 derece arasında seyredecek. 22 Haziran Pazartesi günü, sıcaklık 23 ile 33 derece olacak. 23 Haziran Salı günü ise, hava 24 ile 32 derece arasında değişecek. Bu bilgiler, önümüzdeki günlerdeki hava durumu hakkında fikir veriyor.

Bu sıcak ve güneşli günlerde dışarıda vakit geçirirken, güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Bol su içmek de önemlidir. Hafif kıyafetler tercih etmek faydalı olacaktır. Öğle saatlerinde güneş ışınlarının yoğun olduğu zamanlarda açık alanlarda durmaktan kaçınmalısınız.

Hatay'da önümüzdeki günlerde hava durumu güzel olacak. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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