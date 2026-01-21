Hatay Hava Durumu! 21 Ocak Çarşamba Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü, Hatay'da hava durumu genel olarak parçalı bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 5 ile 12 derece arasında değişecek. Nem oranı %55 civarında. Rüzgar hızı 1.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:44, gün batımı ise 17:49 bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde, 22 Ocak Perşembe günü hava daha da soğuyacak. Sıcaklıklar 2 ile 8 derece arasında değişecek. Nem oranı %43. Rüzgar hızı 10.1 km/saat olacak. Gün doğumu saati 07:43, gün batımı ise 17:51 olacak.

23 Ocak Cuma günü hava sıcaklıklarının 2 ile 5 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Nem oranı %76. Rüzgar hızı 9 km/saat olarak öngörülüyor. Gün doğumu 07:42, gün batımı ise 17:50 bekleniyor.

24 Ocak Cumartesi günü hava sıcaklıklarının 3 ile 11 derece arasında değişeceği öngörülüyor. Nem oranı %89. Rüzgar hızı 2.3 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:41, gün batımı 17:53 olacak.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşecek. Kalın giysiler ve kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde sabah saatlerinde sis oluşabilir. Bu nedenle trafikte dikkatli olunmalı. Görüş mesafesinin azaldığı durumlarda hız sınırlarına uyulmalıdır. Rüzgar hızının düşük olduğu günlerde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar bulunacaktır.