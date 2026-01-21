HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay Hava Durumu! 21 Ocak Çarşamba Hatay hava durumu nasıl?

21 Ocak 2026 tarihinde Hatay'da hava durumu genel olarak parçalı bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 5 ile 12 derece arasında değişecekken, nem oranı %55 civarında kalacak. Rüzgar hızı ise 1.6 km/saat olarak bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar daha da düşerek 2 ile 8 derece arasında seyredecek. Yüksek nem oranı nedeniyle sabah saatlerinde sis oluşabileceği unutulmamalı. Açık hava etkinlikleri için rüzgarın düşük olduğu günler tercih edilmeli.

Hatay Hava Durumu! 21 Ocak Çarşamba Hatay hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Bugün, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü, Hatay'da hava durumu genel olarak parçalı bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 5 ile 12 derece arasında değişecek. Nem oranı %55 civarında. Rüzgar hızı 1.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:44, gün batımı ise 17:49 bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde, 22 Ocak Perşembe günü hava daha da soğuyacak. Sıcaklıklar 2 ile 8 derece arasında değişecek. Nem oranı %43. Rüzgar hızı 10.1 km/saat olacak. Gün doğumu saati 07:43, gün batımı ise 17:51 olacak.

23 Ocak Cuma günü hava sıcaklıklarının 2 ile 5 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Nem oranı %76. Rüzgar hızı 9 km/saat olarak öngörülüyor. Gün doğumu 07:42, gün batımı ise 17:50 bekleniyor.

24 Ocak Cumartesi günü hava sıcaklıklarının 3 ile 11 derece arasında değişeceği öngörülüyor. Nem oranı %89. Rüzgar hızı 2.3 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:41, gün batımı 17:53 olacak.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşecek. Kalın giysiler ve kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde sabah saatlerinde sis oluşabilir. Bu nedenle trafikte dikkatli olunmalı. Görüş mesafesinin azaldığı durumlarda hız sınırlarına uyulmalıdır. Rüzgar hızının düşük olduğu günlerde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar bulunacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atlas Çağlayan'ın annesine telefonCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atlas Çağlayan'ın annesine telefon
Trump'ın uçağında elektrik arızası! Hemen geri döndüTrump'ın uçağında elektrik arızası! Hemen geri döndü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Anlaşma masada kaldı, Suriye ordusu harekata başladı

Anlaşma masada kaldı, Suriye ordusu harekata başladı

Avrupa'da savaş hazırlığı! Ordu duyurdu: Ev ve araçlara el konulacak

Avrupa'da savaş hazırlığı! Ordu duyurdu: Ev ve araçlara el konulacak

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Aşk belgelendi! Türk yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile aşk yaşıyor

Aşk belgelendi! Türk yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile aşk yaşıyor

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

SGK'dan o meslekler için erken emeklilik fırsatı

SGK'dan o meslekler için erken emeklilik fırsatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.