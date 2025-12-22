HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay Hava Durumu! 22 Aralık Pazartesi Hatay hava durumu nasıl?

22-25 Aralık 2025 tarihleri arasında Hatay'da hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 14-16 derece arasında değişirken, akşam saatlerinde 11-13 dereceye düşecek. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte 12-19 kilometre hızla esecek. 23 ve 24 Aralık'ta hava kapalı, nem oranı ise sabah %48-73 civarında seyredecek. Güneşten korunmak için kıyafet seçiminde dikkatli olunması öneriliyor.

Hatay Hava Durumu! 22 Aralık Pazartesi Hatay hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

22 Aralık 2025 Pazartesi günü, Hatay'da hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 15 derece civarında. Akşam saatlerinde hava 12 derece civarında seyredecek. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte 17 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %73, gündüz %48, akşam %57 ve gece %69 civarında olacak. Gün doğumu 07:43, gün batımı ise 17:24 olarak tahmin ediliyor.

23 Aralık 2025 Salı günü, hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 14 derece civarında. Akşam saatlerinde ise 11 derece civarında olacak. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte 19 kilometre hızla essek. Nem oranı, sabah %48, gündüz %57, akşam %69 ve gece %73 civarında olacak. Gün doğumu saati 07:43, gün batımı saati 17:25 olarak tahmin ediliyor.

24 Aralık 2025 Çarşamba günü, hava yine kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 15 derece civarında. Akşam saatlerinde bu değer 12 derece civarında olacak. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte 12 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %57, gündüz %69, akşam %73 ve gece %48 civarında olacak. Gün doğumu saati 07:43, gün batımı saati ise 17:24 olarak öngörülüyor.

25 Aralık 2025 Perşembe günü, hava durumu yine kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 16 derece civarında. Akşam saatlerinde 13 derece civarında kalacak. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte 12 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %57, gündüz %69, akşam %73 ve gece %48 civarında olacak. Gün doğumu 07:43, gün batımı ise 17:24 olarak öngörülüyor.

Bu dönemde, sıcaklık 15-16 derece, akşam saatlerinde 12-13 derece arasında olacak. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte 12-19 kilometre hızla esecek. Nem oranı, sabah %48-73, gündüz %48-69, akşam %57-73 ve gece %48-69 civarında olacak. Gün doğumu saati 07:43, gün batımı saati 17:24 olarak tahmin ediliyor.

Bu süre zarfında hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Ancak 23 ve 24 Aralık'ta hava kapalı ve bulutlu olacak. Özellikle sabah ve akşam serin olacağından, uygun kıyafetler giymeniz faydalı olacaktır. Rüzgardan korunmak için rüzgarlık veya mont gibi giysiler tercih edebilirsiniz. Nem oranı yüksekse, astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanların dikkatli olmaları önerilir. Gün boyunca hava genellikle açık olacak. Güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanmak ve şapka takmak da faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Birlikte olduğu isimleri kayda almış! 'Büyük arşiv' iddiasıBirlikte olduğu isimleri kayda almış! 'Büyük arşiv' iddiası
Mehmet Ali Gül ve Yiğit Macit'in lüks yaşamı! Özel jet, helikopter, yat ve daha fazlasıMehmet Ali Gül ve Yiğit Macit'in lüks yaşamı! Özel jet, helikopter, yat ve daha fazlası

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TBMM karıştı! AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga

TBMM karıştı! AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga

Van'dan İstanbul'a götürülüyor! Köprüye yerine başka yoldan geçti, trafik kilitlendi

Van'dan İstanbul'a götürülüyor! Köprüye yerine başka yoldan geçti, trafik kilitlendi

Mauro Icardi Gheorghe Hagi'yi de geçti! Galatasaray tarihine geçti

Mauro Icardi Gheorghe Hagi'yi de geçti! Galatasaray tarihine geçti

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"

2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"

'Böyle bir yeri hayal bile edemezdik' 4500 m2'lik alanda kurdu

'Böyle bir yeri hayal bile edemezdik' 4500 m2'lik alanda kurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.