Hatay Hava Durumu! 22 Aralık Pazartesi Hatay hava durumu nasıl?

22 Aralık 2025 Pazartesi günü, Hatay'da hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 15 derece civarında. Akşam saatlerinde hava 12 derece civarında seyredecek. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte 17 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %73, gündüz %48, akşam %57 ve gece %69 civarında olacak. Gün doğumu 07:43, gün batımı ise 17:24 olarak tahmin ediliyor.

23 Aralık 2025 Salı günü, hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 14 derece civarında. Akşam saatlerinde ise 11 derece civarında olacak. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte 19 kilometre hızla essek. Nem oranı, sabah %48, gündüz %57, akşam %69 ve gece %73 civarında olacak. Gün doğumu saati 07:43, gün batımı saati 17:25 olarak tahmin ediliyor.

24 Aralık 2025 Çarşamba günü, hava yine kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 15 derece civarında. Akşam saatlerinde bu değer 12 derece civarında olacak. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte 12 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %57, gündüz %69, akşam %73 ve gece %48 civarında olacak. Gün doğumu saati 07:43, gün batımı saati ise 17:24 olarak öngörülüyor.

25 Aralık 2025 Perşembe günü, hava durumu yine kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 16 derece civarında. Akşam saatlerinde 13 derece civarında kalacak. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte 12 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %57, gündüz %69, akşam %73 ve gece %48 civarında olacak. Gün doğumu 07:43, gün batımı ise 17:24 olarak öngörülüyor.

Bu dönemde, sıcaklık 15-16 derece, akşam saatlerinde 12-13 derece arasında olacak. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte 12-19 kilometre hızla esecek. Nem oranı, sabah %48-73, gündüz %48-69, akşam %57-73 ve gece %48-69 civarında olacak. Gün doğumu saati 07:43, gün batımı saati 17:24 olarak tahmin ediliyor.

Bu süre zarfında hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Ancak 23 ve 24 Aralık'ta hava kapalı ve bulutlu olacak. Özellikle sabah ve akşam serin olacağından, uygun kıyafetler giymeniz faydalı olacaktır. Rüzgardan korunmak için rüzgarlık veya mont gibi giysiler tercih edebilirsiniz. Nem oranı yüksekse, astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanların dikkatli olmaları önerilir. Gün boyunca hava genellikle açık olacak. Güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanmak ve şapka takmak da faydalı olacaktır.