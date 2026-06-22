Hatay Hava Durumu! 22 Haziran Pazartesi Hatay hava durumu nasıl?

22 Haziran 2026 Pazartesi günü, Hatay'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 32 dereceye yükselebilir. Gece sıcaklığı ise 22 derecelere düşmesi bekleniyor. Nem oranı %70 civarında kalacak. Rüzgar hızı ise 7.9 km/saat civarında ölçülecek. Bugünkü hava durumu sıcak ve güneşli olarak özetlenebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 23 Haziran Salı günü sıcaklık 32 derece civarında olacak. 24 Haziran Çarşamba günü ise sıcaklık 33 dereceye yükselebilir. Gece sıcaklıkları 22-23 derece arasında değişecek. Nem oranı ve rüzgar hızı değişmeyecek. Hava durumu genel olarak sıcak ve güneşli kalacak.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olunmalı. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler korunmaya özen göstermeli. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Uygun kıyafetler giymek de önemli bir önlem. Ayrıca bol su içmek ve serin ortamlarda bulunmak vücut sağlığı için gereklidir. Sıcak hava koşullarına karşı bu önlemleri alarak Hatay'da günlerinizi daha konforlu geçirebilirsiniz.