Hatay Hava Durumu! 22 Mart Pazar Hatay hava durumu nasıl?

Bugün 22 Mart 2026 Pazar günü Hatay'da hava durumu bulutlu ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklık 15 ile 18 derece arasında. Akşam saatlerinde sıcaklık 12 ile 15 dereceye düşecek. Rüzgar sabah saatlerinde 12 km/saat hızında esmeyi sürdürecek. Öğle saatlerinde rüzgar hızı 15 km/saat olacak. Akşam saatlerinde rüzgar 10 km/saat, gece saatlerinde ise 9 km/saat olacak. Nem oranı ise %66 ile %86 arasında değişim gösterecek. Bu koşullar altında Hatay'da hava durumu serin ve yağışlı olacak.

Önümüzdeki günlerde, 23 ile 25 Mart 2026 tarihleri arasında hava durumu değişken olacak. Pazartesi, 23 Mart’ta bölgesel düzensiz yağışlar bekleniyor. Salı, 24 Mart’ta parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Çarşamba, 25 Mart’ta ise güneşli bir hava öngörülüyor. Gündüz sıcaklıklar 16 ile 20 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 8 ile 14 derece arasında olacak. Rüzgar hızları ve nem oranları gün boyunca değişkenlik gösterecek.

Bu hava koşulları altında Hatay'da yaşayanların dikkatli olması önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun yağmurluk giymek faydalı olacaktır. Su geçirmez ayakkabılar ıslanmaktan korunmak açısından önem taşır. Rüzgarlı günlerde dışarıda dikkatli olunmalı. Mümkünse kapalı alanlarda vakit geçirilmelidir. Sıcaklıkların gündüz ve gece arasında farklar göstermesi nedeniyle kat kat giyinmek önerilir. Gerekirse katları çıkarıp giymek vücut ısısını dengede tutar. Bu önlemler olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirmeye yardımcı olur.