Hatay Hava Durumu! 22 Nisan Çarşamba Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da hava durumu keyifli. Bugün, 22 Nisan 2026 Çarşamba. Gün boyunca hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 20 ile 23 derece arasında değişecek. Nem oranı %60 civarında seyredecek. Rüzgarlar hafif esecek. Hızı 10 km/saat olacak. Bu güzel havada dışarıda vakit geçirmek harika.

Gelecek günlerde benzer bir hava durumu olacak. 23 Nisan Perşembe günü güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar yine 20 ile 23 derece arasında kalacak. Nem oranı %60 civarında olacak. Rüzgarlar hafif esmeye devam edecek. 24 Nisan Cuma günü hava biraz daha ısınacak. Sıcaklıklar 21 ile 24 derece arasında olacak. Nem oranı yine %60 kalacak. Rüzgarlar hafif yağmaya devam edecek. 25 Nisan Cumartesi günü hava daha da ısınacak. Sıcaklıklar 22 ile 27 derece arasında olacak. Nem oranı %60 olacak. Rüzgarlar hafif esmeye devam edecek. Bu güzel havalarda açık hava etkinlikleri için ideal bir dönemdesiniz.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Güneş ışığından faydalanmak önemlidir. Ancak, güneşin zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanmayı unutmayın. Bol su içmek de oldukça önemlidir. Hafif rüzgarlar alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle hazırlıklı olmalısınız. Önümüzdeki günlerde Hatay'da keyifli ve sağlıklı vakit geçirebilirsiniz.