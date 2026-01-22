HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay Hava Durumu! 22 Ocak Perşembe Hatay hava durumu nasıl?

Hatay’da 22 Ocak 2026 tarihinde serin ve yağışlı hava koşulları bekleniyor. Sıcaklıklar 1 ile 6 derece arasında değişirken, yer yer sağanak yağışlar görülecek. 23 Ocak’ta hava sıcaklıkları 3 ile 5 derece olacak. Aralarda güneş görünecek fakat yine de serin hava hakim kalacak. Dışarıda kalırken su geçirmez giysiler tercih edilmeli. Soğuk günlerde planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almayı unutmayın.

Hatay Hava Durumu! 22 Ocak Perşembe Hatay hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

22 Ocak 2026 Perşembe günü, Hatay'da hava durumu serin ve yağışlı olacak. Sıcaklıklar 1 ile 6 derece arasında değişecek. Gün boyunca yer yer sağanaklar bekleniyor. Nem oranı yüksek seviyede kalacak. Rüzgar saatte 26 kilometreye kadar ulaşacak. Bugünkü hava durumu, serin ve yağışlı koşullar sunuyor.

23 Ocak Cuma günü hava sıcaklıkları 3 ile 5 derece arasında olacak. Muhtemel sağanaklar görülebilir. 24 Ocak Cumartesi günü bulutların arasından güneşin kendini göstermesi bekleniyor. Sıcaklıklar 0 ile 7 derece arasında değişecek. 25 Ocak Pazar günü ise daha sıcak bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 3 ile 12 derece arasında olacak.

Bu dönemde serin hava koşulları nedeniyle dışarıda kalın ve su geçirmez giysiler tercih etmelisiniz. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde sağlam bir şemsiye kullanmalısınız. Böylece şemsiye ters dönmez. Düşük sıcaklıkta vücut ısınızı korumak için kat kat giyinmek önemlidir. Sıcak içecekler tüketmek de faydalı olacaktır.

Hatay'da önümüzdeki günlerde hava durumu serin ve yağışlı koşullarla devam edecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump “anlaşma hazır” dedi, Putin fiyatını açıkladı: Grönland kaç para?Trump “anlaşma hazır” dedi, Putin fiyatını açıkladı: Grönland kaç para?
AK Partili vekilin yaptığı MHP'li Adan'ı çıldırttı: 'Bu kağıdı gönderen ahlaksızdır'AK Partili vekilin yaptığı MHP'li Adan'ı çıldırttı: 'Bu kağıdı gönderen ahlaksızdır'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
1 yıl geçti... 03.17'de hayat durdu, gözyaşları sel oldu

1 yıl geçti... 03.17'de hayat durdu, gözyaşları sel oldu

ABD İran krizi alev aldı! Trump'tan 'Haritadan silin' talimatı, İran'dan 'cihat' çıkışı

ABD İran krizi alev aldı! Trump'tan 'Haritadan silin' talimatı, İran'dan 'cihat' çıkışı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

TRT1'in iddialı dizisinde yaprak dökümü! Başrolün vedası yazıldı

TRT1'in iddialı dizisinde yaprak dökümü! Başrolün vedası yazıldı

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş'in 'Aynı tedbiri kendim aldım' uyarısı

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş'in 'Aynı tedbiri kendim aldım' uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.