Hatay Hava Durumu! 22 Ocak Perşembe Hatay hava durumu nasıl?

22 Ocak 2026 Perşembe günü, Hatay'da hava durumu serin ve yağışlı olacak. Sıcaklıklar 1 ile 6 derece arasında değişecek. Gün boyunca yer yer sağanaklar bekleniyor. Nem oranı yüksek seviyede kalacak. Rüzgar saatte 26 kilometreye kadar ulaşacak. Bugünkü hava durumu, serin ve yağışlı koşullar sunuyor.

23 Ocak Cuma günü hava sıcaklıkları 3 ile 5 derece arasında olacak. Muhtemel sağanaklar görülebilir. 24 Ocak Cumartesi günü bulutların arasından güneşin kendini göstermesi bekleniyor. Sıcaklıklar 0 ile 7 derece arasında değişecek. 25 Ocak Pazar günü ise daha sıcak bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 3 ile 12 derece arasında olacak.

Bu dönemde serin hava koşulları nedeniyle dışarıda kalın ve su geçirmez giysiler tercih etmelisiniz. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde sağlam bir şemsiye kullanmalısınız. Böylece şemsiye ters dönmez. Düşük sıcaklıkta vücut ısınızı korumak için kat kat giyinmek önemlidir. Sıcak içecekler tüketmek de faydalı olacaktır.

Hatay'da önümüzdeki günlerde hava durumu serin ve yağışlı koşullarla devam edecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak önemlidir.