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Hatay Hava Durumu! 22 Temmuz Çarşamba Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklığı 36-37 derece, gece ise 25-26 derece olacak. Nem oranı %50 civarında seyrediyor. Rüzgar hızı 4-5 km/saat düzeyinde. Yakın günlerde de benzer sıcaklıklar devam edecek. Dışarıda vakit geçirenlerin bol su tüketmesi, hafif giysiler tercih etmesi ve güneşten korunması önem taşıyor. Aksi takdirde sağlık sorunları ortaya çıkabilir.

Hatay Hava Durumu! 22 Temmuz Çarşamba Hatay hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü, Hatay'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36-37 derece civarında olacak. Gece sıcaklık ise 25-26 derece arasında bekleniyor. Nem oranı %50 civarı. Rüzgar hızı 4-5 km/saat seviyelerinde seyredecek. Yağış beklenmiyor. Gün boyunca hava açık ve güneşli kalacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. 23 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 36-37 derece olacak. 24 Temmuz Cuma günü sıcaklık 34-35 derece civarında tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları 24-25 derece arasında değişecek. Nem oranı %50 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızının 4-5 km/saat olması bekleniyor. Yağış olasılığı düşüktür.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması gerekiyor. Bol su tüketilmesi faydalı. Ayrıca hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşten korunmak için şapka ya da güneş kremi kullanılmalı. Aşırı fiziksel aktiviteden kaçınılması da önemlidir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları önerilmektedir.

Katı bir şekilde sıcak ve güneşli hava devam edecek. Sıcak hava koşullarına karşı tedbir almak sağlığınızı korumak için önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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