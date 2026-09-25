Hatay Hava Durumu! 25 Eylül Cuma Hatay hava durumu nasıl?

25 Eylül Cuma 2026'daki Hatay hava durumu, baharın son günlerini hatırlatıyor. Hava genel olarak parçalı bulutlu. Sıcaklık 20 derece civarında. Güneş zaman zaman bulutların arasından çıkıyor. Akşam saatlerine doğru sıcaklık biraz düşecektir. Akşamüstü hafif rüzgar, sıcak yaz günlerinin bıkkınlığını alıyor.

Bugünkü hava nasıl diye sorarsanız, nem oranı da önemli. Dışarıda bulunmak keyifli olabilir. Ancak yüksek nem oranı, sıcak günlerde rahatsızlık verebilir. Bu durumda vatandaşların nemli havalarda dışarıda kalmamaları faydalı olacaktır. Sıcak havalarda sıvı alımına dikkat etmek önemlidir.

Önümüzdeki günlerde Hatay’da hava biraz daha sıcak olacak. Hafta sonu sıcaklık 22 dereceye yükselebilir. Beklenen sıcak hava dalgası ile zaman zaman yağışlı hava koşulları da görülebilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumu kontrol etmek akıllıca. Gerekirse şemsiye veya yağmurluk bulundurmakta fayda var.

Yaz dönemine dönen bu günlerde güneş koruyucu kullanmak önemlidir. Şapka takmak da dışarıda geçirilen zamanın keyfini artırır. Özellikle çocuklar ve yaşlılar için gölgede kalmak büyük önem taşır. Hatay’daki hava durumu değişikliklerine dikkat ederek küçük önlemler almak konforlu bir gün geçirmenizi sağlar.

25 Eylül Cuma 2026'daki Hatay hava durumu, rahat ve keyifli bir gün sunmaktadır. Önümüzdeki günlerdeki değişimlere hazırlıklı olmakta yarar var. Sıcaklık değişimlerine ve potansiyel yağışlı günlere dikkat ederek yaz sonunu en iyi şekilde değerlendirin.