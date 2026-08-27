Hatay Hava Durumu! 27 Ağustos Perşembe Hatay hava durumu nasıl?

27 Ağustos 2026 tarihinde Hatay'da gözlemlenen hava durumu ılımandır. Sıcaklık, 19 ile 22 derece arasında değişiklik gösterecek. Sabah saatlerinde serin bir hava hakimdir. Öğle saatlerine yaklaştıkça sıcaklık hafifçe artacaktır. Akşam saatlerinde denizden esen rüzgar sıcaklığı düşürecektir. Güneşin batmasıyla yeşil alanlarda yürüyüş için ideal bir ortam oluşacaktır.

Hatay'da hava genel olarak güneşli ve az bulutludur. Gün içinde yer yer hafif yağış beklenmektedir. Açık hava etkinlikleri planlayanların yanlarında yağmurluk bulundurmasında fayda var. Böylece muhtemel yağışlara karşı hazırlıklı olabilirler. Hatay’nın doğal güzelliklerinde gün geçirip akşamüstü piknik yapmak için hava uygun bir fırsat sunmaktadır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımlı seyredecektir. Cuma günü sıcaklık 21 ile 24 derece arasında olacaktır. Gün içinde parçalı bulutlu bir hava beklenmektedir. Cumartesi ve Pazar günleri sıcaklık artış gösterebilir. 22 - 25 derece aralığına ulaşılması muhtemeldir. Ancak bu günlerde akşam saatlerinde hafif yağış beklentileri vardır. Dışarıda vakit geçireceklerin yanlarında şemsiye veya yağmurluk bulundurmaları iyi bir fikir olacaktır.

Doğa yürüyüşleri veya açık hava aktiviteleri yapmak isteyenler için önerimiz sabah veya akşam saatlerinde hareket etmeleridir. Havanın serin olduğu bu saatlerde aktiviteden daha fazla keyif alabilirler. Ayrıca güneş yoğunluğundan kaçınmak için güneş kremi kullanmayı da ihmal etmemek önemlidir. Yağışlar ve sıcaklık değişimleri hava durumunu etkileyebilir. Bu nedenle gelişmeleri takip etmekte fayda vardır.

Hatay’da 27 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla ılımlı bir hava durumu beklenmektedir. Bu güzel günlerin tadını çıkarırken hava durumu tahminlerini göz önünde bulundurmayı unutmayın. Hazırlıklı olmak en iyi seçenektir.