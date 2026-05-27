Hatay Hava Durumu! 27 Mayıs Çarşamba Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü Hatay'da hava sıcaklıkları 20 ile 34 derece arasında değişecek. Gün boyunca hava genellikle güneşli olacak. Bu sıcaklıklar Hatay hava durumu açısından tipik bir yaz gününü yansıtıyor.

28 Mayıs Perşembe günü hava daha serin olacak. Sıcaklıklar 19 ile 27 derece arasında seyredecek. Hava açık kalmaya devam edecek. 29 Mayıs Cuma günü ise sıcaklıklar 18 ile 27 derece arasında olacak. Hava bulutlu ve güneşli şekilde geçecek. 30 Mayıs Cumartesi günü sıcaklık 15 ile 28 derece arasında değişecek. Hava çoğunlukla güneşli olacak.

Bu dönemde, öğle saatlerinde sıcaklıkların yüksek olabileceğini aklınızda bulundurun. Açık hava etkinliklerinizi sabah veya akşam saatlerine kaydırmanız faydalı olabilir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmalısınız. Bol su içerek vücudunuzu nemli tutmanız önemlidir. Sıcaklıkların düştüğü günlerde hafif bir ceket veya uzun kollu giysiler bulundurmak iyi bir fikir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olursunuz.

Hatay'da önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Açık hava etkinliklerinizi planlarken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almanız, keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.