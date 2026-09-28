HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay Hava Durumu! 28 Eylül Pazartesi Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'daki hava durumu, 28 Eylül 2026 itibarıyla 20 derece sıcaklıkla dikkat çekiyor. Hafif serinlik gün boyunca hissedilirken, öğle saatlerinde sıcaklık 22 dereceye ulaşıyor. Akşam saatlerinde ise 19-20 derece arasında değişim gösteriyor. Önümüzdeki günlerde yağış bekleniyor. 29 Eylül'de sıcaklık 19-21 dereceyi bulacak. Dışarıda vakit geçirecekler için şemsiye bulundurmak yararlı olacaktır. Hatay'ın doğal güzellikleri her koşulda keşfedilmeyi bekliyor.

Hatay Hava Durumu! 28 Eylül Pazartesi Hatay hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Hatay hava durumu, 28 Eylül 2026 itibarıyla dikkat çekici bir profil sergiliyor. Bugünkü sıcaklık, genel olarak 20 derece. Hafif bir serinlik hissediliyor. Sabah saatlerinde bu serinlik hissediliyor. Gün ortasında hava daha ılımlı hale geliyor. Öğle saatlerinde sıcaklık, 22 dereceye kadar çıkıyor. Akşam saatlerinde ise 19-20 derece arasında değişiyor. Güneş keyifli bir şekilde parlıyor. Bu durum, dışarıda vakit geçirmek için elverişli bir ortam sunuyor.

Hatay'da bugünkü hava durumu optimal. Hafif yağışlar bekleniyor. Özellikle akşam saatlerinde etkisini gösterebilir. Dışarıda olacakların yanlarında şemsiye bulundurması faydalı olabilir. Hava şartlarının ani değişiklik gösterebileceğini unutmamak gerekiyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu merak ediliyor. 29 Eylül’de sıcaklık 19-21 derece arasında seyredecek. 30 Eylül itibarıyla hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. Hatay'da daha yoğun yağışlar görülecek. Sıcaklık da değişkenlik gösterebilir. Ekim ayının başlangıcında serin havalara hazırlıklı olmakta fayda var.

Bu değişken hava şartlarına karşı önlemler alınmalı. Dışarı çıkmadan önce çevresel durumu gözden geçirmek önemli. Giysi tercihini havanın sıcaklığına göre yapmak akıllıca bir seçim. Dışarıda uzun zaman geçireceklerin durumu dikkatle takip etmesi gerekiyor. Hatay’ın güzel doğası, yağışlı günlerde de keşfedilmeyi bekliyor.

Kısaca, Hatay hava durumu keyifli bir deneyim sunuyor. Önümüzdeki günlerdeki yağışlar, dışarda vakit geçireceklerin dikkatli olmasını gerektiriyor. Dış mekan aktivitelerinizden önce, hava durumu tahminlerini kontrol etmek akıllıca olacaktır. Gerekli hazırlıkları yapmak da önem taşıyor.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul ve Ankara'da sağanak: Yollar çöktü, toprak kaydı, evleri su bastıİstanbul ve Ankara'da sağanak: Yollar çöktü, toprak kaydı, evleri su bastı
Başakşehir'de İETT otobüsü otomobille çarpıştı: 3 yaralıBaşakşehir'de İETT otobüsü otomobille çarpıştı: 3 yaralı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'nin kritik üssünde alarm! Acil durum ilan edildi

ABD'nin kritik üssünde alarm! Acil durum ilan edildi

Antalya’da feci kaza: Tır 2 kişinin üzerine devrildi

Antalya’da feci kaza: Tır 2 kişinin üzerine devrildi

İrlanda-İsrail maçında olay görüntü! İsrail'e böyle tepki gösterdiler

İrlanda-İsrail maçında olay görüntü! İsrail'e böyle tepki gösterdiler

Murat Boz’un abisiyle fotoğrafı ortaya çıktı!

Murat Boz’un abisiyle fotoğrafı ortaya çıktı!

Fon soruşturmasında yeni gelişme! 42 kişinin mal varlığına tedbir kararı! Bazı kurumlara tedbirler kaldırıldı

Fon soruşturmasında yeni gelişme! 42 kişinin mal varlığına tedbir kararı! Bazı kurumlara tedbirler kaldırıldı

Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal'dan 11 milyar 515 milyon TL'lik fon çıkışı! Soluğu Dubai'de almış

Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal'dan 11 milyar 515 milyon TL'lik fon çıkışı! Soluğu Dubai'de almış

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.