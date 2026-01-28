Hatay Hava Durumu! 28 Ocak Çarşamba Hatay hava durumu nasıl?

28 Ocak 2026 Çarşamba günü Hatay'da hava durumu genellikle bulutlu ve yağışlı olacak. Gün boyunca sıcaklık 4 ile 12 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 11 derece civarında kalacak. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 9 derecelere düşecek. Hava bulutlu bir yapıda olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 7 derece civarında hissedilecek. Hava yine parçalı bulutlu olacak. Rüzgar, kuzeydoğudan saatte 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %91 civarında olacak. Gündüz %75, akşam %82, gece ise %89 seviyelerine yükselecek.

29 Ocak Perşembe günü sıcaklıkların 9 ile 14 derece arasında değişmesi bekleniyor. Perşembe günü hava kısmen güneşli geçecek. 30 Ocak Cuma günü sıcaklıklar 8 ile 14 derece arasında olacak. Yağmur geçişlerinin görülmesi tahmin ediliyor. 31 Ocak Cumartesi günü de hava sıcaklığı 9 ile 14 derece arasında kalacak. Yağmur geçişlerinin devam etmesi bekleniyor.

Bu dönemde yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun giyinmek önemlidir. Su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Kat kat giyinmek vücut ısısını korumada etkilidir. Yaşlılar ve çocuklar için dikkatli davranmak son derece önemlidir. Uygun önlemler alarak güvenliğinizi sağlamak mümkündür.