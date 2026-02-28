HABER

Hatay Hava Durumu! 28 Şubat Cumartesi Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 28 Şubat 2026 tarihinde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 15 derece civarında, gece ise 2-3 derece arasında seyredecek. Önümüzdeki günlerde de sıcaklıkların 15-18 derece aralığında devam etmesi bekleniyor. Bu dönemde açık hava etkinlikleri için uygun bir iklim hakimken, ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmakta fayda var. Kat kat giyinmek ve güneş koruyucu kullanmak önemlidir.

Simay Özmen

Bugün, 28 Şubat 2026 Cumartesi, Hatay'da hava koşulları ılıman ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 15 derece civarında. Gece ise sıcaklık 2 - 3 derece arasında olacak. Bu, Hatay'daki hava durumunun ılıman ve güneşli olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 1 Mart Pazar günü hava sıcaklığı 15 - 16 derece civarında. 2 Mart Pazartesi günü ise sıcaklık 17 - 18 derece arasında olacak. Yani, Hatay'da hava durumu güneşli ve ılıman kalacak.

Bu dönemde hava koşulları elverişli. Açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek iyi bir fikir. Yanınızda hafif bir mont bulundurmak da önemlidir. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak cildinizi korur.

Hatay'da 28 Şubat 2026 Cumartesi ve önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

hava durumu Hatay
