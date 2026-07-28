Hatay Hava Durumu! 28 Temmuz Salı Hatay hava durumu nasıl?

28 Temmuz 2026 Salı günü, Hatay'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Hava gün boyunca açık kalacak. Sıcaklık ise 36 ile 38 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık yaklaşık 35 derece civarında olacak. Nem oranı %36 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 20 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu koşullar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için zorlu olabilir.

29 Temmuz Çarşamba günü, hava açık kalacak. Sıcaklık 37 ile 39 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık ise 36 derece civarında hissedilecek. 30 Temmuz Perşembe günü hava tekrar açık olacak. Sıcaklık 35 ile 37 derece arasında seyredecek. 31 Temmuz Cuma günü hava yine açık kalacak. Bu günde sıcaklık 35 ile 36 derece arasında olacak. Öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için bu sıcaklıklar sıkıntı yaratabilir.

Bu sıcak hava koşullarında, dikkatli olmak önemlidir. Dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmesi gerekir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışığından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler de uygulanmalıdır. Bu önlemler, sağlık sorunlarının önüne geçmekte faydalı olur. Aşırı sıcakların vücut üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Bu nedenle tedbir almak önemlidir.