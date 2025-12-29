Hatay Hava Durumu! 29 Aralık Pazartesi Hatay hava durumu nasıl?

29 Aralık 2025 Pazartesi günü, Hatay'da hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 11 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 0 dereceye düşecek. Rüzgar hızı 8 km/saat civarında olacak. Nem oranı %85 seviyelerinde seyredecek. Gün doğumu saati 07:45, gün batımı saati 17:28 olarak bekleniyor.

30 Aralık Salı günü, hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 11 derece civarında kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 3 dereceye inecek. Rüzgarın hızı 7 km/saat civarında ölçülecek. Nem oranı ise %68 seviyelerinde seyredecek. Gün doğumu saati 07:46, gün batımı saati 17:29 olarak öngörülüyor.

31 Aralık Çarşamba günü ise havanın şiddetli sağanak yağışlarla birlikte serinleşmesi bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 3 dereceye inecek. Gece saatlerinde sıcaklık 1 derece civarında olacak. Rüzgar hızı 17 km/saat olacak. Nem oranı %70 seviyelerinde kalacak. Gün doğumu saati 07:46, gün batımı saati 17:29 olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde 31 Aralık'taki yağışlı hava koşulları önemli. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu dikkate almanız gerekiyor. Şiddetli yağışlar su birikintileri oluşturabilir. Trafikte dikkatli olunmalı ve su birikintilerinden uzak durulmalıdır. Ayrıca, yağışlı günlerde uygun kıyafetler giyilmesi tavsiye ediliyor. Şemsiye veya yağmurluk gibi koruyucu önlemler almak faydalı olacaktır.

Hatay'da 29 Aralık Pazartesi günü güneşli ve ılıman bir hava bekleniyor. 30 Aralık Salı günü de benzer koşullar sürecek. Ancak, 31 Aralık Çarşamba günü yağışlı hava koşulları nedeniyle planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız.