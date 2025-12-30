HABER

Hatay Hava Durumu! 30 Aralık Salı Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 30 Aralık itibarıyla hava durumu genellikle güneşli ve sıcaklık 12 derece civarında olacak. Ancak, 31 Aralık'ta şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. Günlük sıcaklık 2 dereceye düşecek. 1 Ocak'ta ise hava çok bulutlu ve gündüz sıcaklıkları 7 dereceye yükselecek. Açık hava etkinlikleri için bu hava koşulları dikkate alınmalı. Soğuk havalarda uygun giyinmek, ıslak zeminlerde dikkatli olmak önem taşıyor.

Ufuk Dağ

Bugün, 30 Aralık 2025 Salı günü, Hatay'da hava genellikle güneşli. Gün boyunca sıcaklık 12 derece civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 0 dereceye düşecek. Rüzgarlar hafif eserek hava kalitesini olumlu etkileyecek. Nem oranı %55 civarında kalacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunmakta.

31 Aralık Çarşamba günü, Hatay'da şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. Günlük sıcaklık 2 dereceye düşecek. Gece sıcaklıkları ise 1 derece civarında olacak. Bu durum açık hava planlarına engel olabilir. 1 Ocak Perşembe günü hava çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 7 dereceye yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 0 derece civarında kalacak. Bu şartlar soğuk ve kapalı bir hava anlamına geliyor.

Bu dönemde, 31 Aralık’taki şiddetli yağışlar göz önünde bulundurulmalı. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava koşullarını dikkate almak faydalı olacaktır. Soğuk havalarda vücut ısısını korumak için uygun giyinmeye özen göstermelisiniz. Islak zeminlerde kayma riski de bulunmaktadır. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak, önümüzdeki günleri daha rahat geçirebilirsiniz.

