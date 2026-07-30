Hatay Hava Durumu! 30 Temmuz Perşembe Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 30 Temmuz 2026 Perşembe. Hatay'da hava sıcak ve güneşli olacak. Sıcaklık 38 ile 40 derece arasında seyredecek. Nem oranı %19 ile %23 arasında değişecek. Rüzgar batı yönünden saatte yaklaşık 4 kilometre hızla esecek. Bu koşullarda, Hatay'da hava durumu oldukça sıcak ve kuru olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. 31 Temmuz Cuma günü sıcaklık 37 ile 39 derece arasında olacak. Nem oranı ise %23 civarında kalacak. 1 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 39 ile 41 dereceye yükselecek. Nem oranı %19 ile %20 arasında ölçülecek. 2 Ağustos Pazar günü sıcaklık 40 ile 43 derece arasında olacak. Nem oranı %35 civarında kalacak.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar dikkatli olmalı. Gün ortasında dışarıda olanların bol su içmesi gerekiyor. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması önerilir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Bu saatler 10:00 ile 16:00 arasıdır. Sıcak havanın etkisini azaltmak için serin ve gölgeli alanlar tercih edilmeli. Klima veya vantilatör gibi serinletici cihazlar kullanılabilir.

Sonuç olarak, Hatay'da hava sıcak ve kuru olacak. Bu koşullarda sağlık ve konforunuzu korumak için gerekli önlemleri almak önemlidir.