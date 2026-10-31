HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay Hava Durumu! 31 Ekim Cumartesi Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 31 Ekim Cumartesi günü hava durumu 20 derece civarında. Yer yer 19 ile 22 derece arasında değişen sıcaklık, gün içinde hafif bir serinlik yaratacak. Akşam saatlerinde serinlik artacak. Bulutlu gökyüzü, kısa süreli yağışlar ile birlikte sahil kesimlerinde daha belirgin hale gelecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 18 ile 24 derece arasında değişecek. Hava koşullarına uygun kıyafet önlemleri almak önemli.

Hatay Hava Durumu! 31 Ekim Cumartesi Hatay hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Hatay'da hava durumu, bölgenin coğrafi özellikleri ve iklim dinamikleriyle her mevsim farklılık gösteriyor. 31 Ekim Cumartesi 2026 tarihi itibarıyla hava durumu dikkat çekici. Bugün 20 derece civarında bir sıcaklık bekleniyor. Sıcaklık yer yer 19 ile 22 derece arasında değişiklik gösterebilir. Gün içinde hafif bir serinlik hissi yaşanacak. Özellikle akşam saatlerinde bu serinlik artacak.

Hatay'da gökyüzündeki bulutlar zaman zaman açılacak. Ancak günün ilerleyen saatlerinde bazı yerlerde kısa süreli yağışlar görülebilir. Bu durum özellikle sahil kesimlerinde daha belirgin olacak. Dışarı çıkacakların yanlarına bir şemsiye almaları iyi olur. Gün içindeki havaya göre kıyafet tercihi yapmak konforunuzu artıracaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Hava durumu tahminlerine göre sıcaklık 18 ile 24 derece arasında seyredebilir. Bu, kasım ayının gelmesiyle tatlı bir sonbahar atmosferi sunacak. Fakat ara ara hafif yağışlar da bekleniyor. Açık hava planlarınızı yaparken hava durumuna dikkat etmek önemli.

Hava koşullarının değişkenliği nedeniyle, soğumaya başladığında kıyafetlerinizi düzenlemelisiniz. Sıcak ve kat kat giyinmek, sıcaklıklara karşı dayanıklı olmanızı sağlar. Dışarı çıkarken güneş gözlüğü ve rüzgarlık gibi aksesuarları yanınıza almayı unutmayın.

Kısacası, Hatay hava durumu 31 Ekim Cumartesi günü itibarıyla 20 derece civarında. Havada biraz serin, yer yer yağışlı bir durum görülüyor. Önümüzdeki günler ise daha ılıman bir hava sunacak. Hava durumuna dikkat ederek yapacağınız hazırlıklar, sağlığınızı korurken dışarıda geçireceğiniz zamanı keyifli hale getirecektir.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi tutuklandı!Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi tutuklandı!
7 bölgede kuvvetli yağış alarmı! Meteoroloji saat vererek uyardı7 bölgede kuvvetli yağış alarmı! Meteoroloji saat vererek uyardı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Mekin Büyükdeniz sokakta vuruldu, hastanede infaz edildi!

Mekin Büyükdeniz sokakta vuruldu, hastanede infaz edildi!

Tüm programlarını iptal etti! Trump'tan savaş açıklaması

Tüm programlarını iptal etti! Trump'tan savaş açıklaması

Konya'da Galatasaray fırtınası! Sarı-kırmızılılardan 4 gollü şov

Konya'da Galatasaray fırtınası! Sarı-kırmızılılardan 4 gollü şov

Devrim Özkan aşkını ilan etti! İlk kare geldi

Devrim Özkan aşkını ilan etti! İlk kare geldi

Alman otomotiv devi Volkswagen Türkiye’de otomobil üretecek!

Alman otomotiv devi Volkswagen Türkiye’de otomobil üretecek!

Radarı görünce frene basmak artık yetmeyecek! Trafikte yeni dönem

Radarı görünce frene basmak artık yetmeyecek! Trafikte yeni dönem

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.