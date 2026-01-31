HABER

Hatay Hava Durumu! 31 Ocak Cumartesi Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 31 Ocak 2026 Cumartesi günü yağmurlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıkları 9 ile 12 derece arasında değişecek. Dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar ve kalın giysiler tercih edilmesi önerilir. 1 Şubat Pazar günü hava sıcaklıkları 11 ile 16 derece arasında olacak. Hafif sağanak yağmur bekleniyor. Yağmurlu günlerde uygun giyinmek ve dikkatli davranmak, özellikle yaşlılar ve çocuklar için büyük önem taşıyor.

Doğukan Akbayır

31 Ocak 2026 Cumartesi günü, Hatay'da hava durumu yağmurlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları, 9 ile 12 derece arasında değişecek. Dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar giymeniz faydalıdır. Kalın giysiler de sizin için yararlı olacaktır.

1 Şubat Pazar günü, hava sıcaklıkları 11 ile 16 derece arasında bekleniyor. Hafif sağanak yağmur bekleniyor. 2 Şubat Pazartesi günü, hava sıcaklıkları 12 ile 16 derece arasında olacak. Hafif yağmur da öngörülüyor. Bu dönemde, hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar tercih etmeye dikkat etmelisiniz.

Yağmurlu günlerde dikkatli davranmak da önemlidir. Bu durum özellikle yaşlılar ve çocuklar için hayati önem taşır. Uygun önlemler alarak güvenliğinizi sağlayabilirsiniz. Bu sayede daha iyi bir deneyim yaşayabilirsiniz.

hava durumu Hatay
