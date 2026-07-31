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Hatay Hava Durumu! 31 Temmuz Cuma Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 31 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu oldukça sıcak ve güneşli geçecek. Sıcaklık 36-37 derece arasında seyredecek, nem oranı ise %20-23 seviyelerinde olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 38-40 derece arasında yükselebilir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar için bu koşullara dikkat edilmesi önemlidir. Su tüketimi, hafif kıyafetler ve güneş koruyucu ürünlerin kullanılması önerilmektedir. Sağlığınızı koruyun.

Hatay Hava Durumu! 31 Temmuz Cuma Hatay hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün 31 Temmuz 2026 Cuma günü Hatay'da hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 36-37 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Nem oranı %20-23 arasında değişecek. Rüzgar hızı 4-5 km/saat civarında olacak. Rüzgar genellikle batı yönünden esecek. Bu sıcak ve kuru hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 1 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığı 38-39 dereceye ulaşacak. 2 Ağustos Pazar günü ise sıcaklık 39-40 derece civarında olacak. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için risk oluşturabilir.

Sıcak hava koşullarında, güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde açık hava etkinliklerinden kaçınılması önemlidir. Bol su tüketimi de büyük önem taşımaktadır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt koruması ihmal edilmemelidir. Sıcak çarpması riskini azaltmak için bu önerilere dikkat edilmelidir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir.

Hatay'da bugünkü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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