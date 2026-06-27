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Hatay’da alevlere teslim olan konteyner kullanılamaz hale geldi

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde boş durumda olan bir konteyner yanarak kullanılamaz hale geldi.Yangın, Kırıkhan ilçesi Alsancak Mahallesi’nde yaşandı.

Hatay’da alevlere teslim olan konteyner kullanılamaz hale geldi

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde boş durumda olan bir konteyner yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Alsancak Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede bulunan boş durumdaki konteyner alevlere teslim oldu. Konteynerin alevler içinde yandığını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı konteyner kullanılamaz hale geldi.

Hatay’da alevlere teslim olan konteyner kullanılamaz hale geldi 1

Hatay’da alevlere teslim olan konteyner kullanılamaz hale geldi 2

Hatay’da alevlere teslim olan konteyner kullanılamaz hale geldi 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hatay
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