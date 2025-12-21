Hatay’da depremzede öğrencilere 8 bin ücretsiz deneme kitapçığı dağıtıldı

Hatay’da hayırsever Emre Örer, depremzede öğrencilere 8 bin ücretsiz deneme kitapçığı dağıtarak öğrencilerin sınava hazırlanmasına destek oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da yaralar sarılmaya devam ederken, eğitim alanında önemli bir destek de hayırsever iş insanı Emre Örer’den geldi. Arsuz ilçesinde depremden etkilenen öğrenciler için 8 bin adet ücretsiz deneme kitapçığı köy okulları ve kent merkezindeki okullara dağıtıldı. Depremzede öğrencilerin sınav motivasyonunu artırmayı hedefleyen Örer, tüm kitapçıklara ayrıca yüzde 35 indirim kuponu ekleyerek kaynak kitaplara erişimi olmayan öğrencilerin de fırsatlardan yararlanmasını amaçladı. Tüm öğrenciler, aynı gün kendi sıralarında eş zamanlı olarak denemelere girerek sınav deneyimi yaşadı. Yapılan çalışma ile deprem sonrası psikolojik ve eğitsel destek sürecine katkı sunulması hedeflendi.

Yaptığı çalışmanın amacını şu sözlerle anlatan hayırsever iş insanı Emre Örer, "Öğrencilerimizin akademik başarısında ölçme ve değerlendirmenin büyük önem taşıdığının bilincindeyiz. Özellikle köy okullarında daha önce deneme sınavı tecrübesi yaşamamış öğrencilerimizi sınav kültürüyle tanıştırmak istiyoruz. Bölgeye geldiğim dört yıl öncesinden bu yana her yıl yaklaşık 7 bin 500 - 8 bin öğrencimize ücretsiz deneme sınavı ulaştırıyoruz. Yaklaşık 60-70 koli halinde gelen denemeleri tek tek ayırıyor, sayısal-sözel bölümlere göre sınıflandırıyoruz. A ve B kitapçıklarını hazırladıktan sonra okul okul tasnif ediyor ve kendi araçlarımızla bizzat teslim ediyoruz. Bu yıl 50’den fazla okula ulaştık. Kimseyi uğraştırmadan, öğrencilerimizin sıralarına kadar götürerek ulaştırıyoruz .Deprem bölgesindeki öğrencilere yönelik çalışmaları önemsediklerini vurgulayarak 8. sınıf LGS adaylarıyla TYT ve YKS gruplarındaki 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin tamamının bu imkandan yararlandı" ifadelerini kullandı.

