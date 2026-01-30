HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hatay’da hapis cezasıyla aranan 3 kişi yakalandı

Hatay’ın Hassa ve Dörtyol ilçelerinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 3 kişi yakalandı.

Hatay’da hapis cezasıyla aranan 3 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında; kasten yaralama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan K.U. ile bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan P.G., Hassa ilçesinde gözaltına alındı.

Öte yandan, hükümlü veya tutuklunun kaçması ile bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçlarından 41 yıl 3 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan N.K. ise Dörtyol ilçesinde yakalandı.

Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza evine teslim edildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adana’da kanal taştı, mezarlar sular altında kaldıAdana’da kanal taştı, mezarlar sular altında kaldı
Sinop’ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklamaSinop’ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kar yağışı için geri sayım! AKOM tarih verdi, Orhan Şen’den sürpriz yorum

Kar yağışı için geri sayım! AKOM tarih verdi, Orhan Şen’den sürpriz yorum

Aydın'daki deprem sonrası uyardı: "Uzaklaşın"

Aydın'daki deprem sonrası uyardı: "Uzaklaşın"

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenomen dizide kriz çıktı! Başrolün son hamlesi şaşırttı

Fenomen dizide kriz çıktı! Başrolün son hamlesi şaşırttı

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.