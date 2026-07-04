Hava basılırken itfaiye aracının lastiği patladı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir olay yaşandı. İtfaiye aracının lastiği, hava basıldığı sırada patladı. Patlama sırasında itfaiye personeli Hanifi Güneş yaralandı. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Birecik İtfaiye Amirliği'nde, lastiğin hava basma işlemi sırasında patladığı öğrenildi. Patlama sonucu, Hanifi Güneş savrularak yaralanmıştı. Olayı görenler, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Yaralı personel, ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güneş, tedavi olduktan sonra taburcu edildi. Lastiğin patlaması esnasında yaşananlar güvenlik kamerasına kaydedildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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