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  4. Hava sıcaklığı arttı, Kars Barajı'ndaki buzlar eridi

Hava sıcaklığı arttı, Kars Barajı'ndaki buzlar eridi

28.03.2025 15:44
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Hava sıcaklığının artmasıyla yüzeyi buzla kaplı Kars Barajı tamamen çözüldü.

Hava sıcaklığı arttı, Kars Barajı'ndaki buzlar eridi

Büyük sulama projeleri alanlarının dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi, civardaki içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla hayata geçirilen "Göl Su Projesi" kapsamında 2018'de yapılan Kars Barajı, dondurucu soğuklar nedeniyle kış aylarında buzla kaplandı.

İlkbaharda hava sıcaklığının artmasıyla barajdaki buz kütleleri eridi ve göçmen kuşlar da gelmeye başladı.

Kapakların kısmen açılmasıyla su seviyesinin düştüğü baraj dron ile görüntülendi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kars baraj
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