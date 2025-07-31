Hava sıcaklıkları düşüyor; yağış geliyor! Meteoroloji'den İstanbul dahil 14 il için sağanak yağış uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, önümüzdeki beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İlerleyen günlerde Türkiye'nin kuzey kesimlerinden başlayarak yer yer iç kesimlerde de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağını aktaran Tekin, "Perşembe gününe bakıldığında Karadeniz'in kıyı kesimleri, İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın kuzeyi bununla birlikte ise Marmara'nın güneydoğusunda da yağışları göreceğiz" dedi.

"GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLAR GÖRÜLECEK"

Özellikle perşembe ve cuma günlerini işaret eden Tekin, "Perşembe günü akşam saatlerinde Edirne çevrelerinde yağışlar kuvvetli olabilir, dikkatli olunmalı. Cuma gününe bakıldığında ise yine Marmara'nın güneydoğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yine sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek" ifadelerini kullandı.

CUMARTESİ BİRÇOK BÖLGE İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Hafta sonunda ise yağışlı sistemin biraz daha geniş alana yayılacağını belirten Tekin, "Cumartesi günü Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz'de yağışı göreceğiz. Pazartesi günü ise ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışları görmek mümkün olacak" şeklinde konuştu.

"HAVA SICAKLIĞI 3 İLA 6 DERECE AZALACAK"

Geçtiğimiz günlerde hava sıcaklığının oldukça yüksek olduğuna değinen Tekin, "Sahil kesimlerinde 3 ila 6, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da 4 ila 8, diğer yerlerde yer yer mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretti hava sıcaklığı. Yarın perşembe günü itibarıyla ülkemizin batı kesimlerinde, cuma günü ise iç ve doğu kesimlerinde hava sıcaklığı 3 ila 6 derece azalacak. Ülkemiz genelinde özellikle iç ve doğu kesimlerde yine mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyretmesini tahmin etmekteyiz." dedi.

3 BÜYÜK ŞEHİRDE HAVA DURUMU

İstanbul, Ankara ve İzmir için öngörülen hava durumuna ilişkin de açıklamalarda bulunan Tekin şunları söyledi:

"Başkent'e bakıldığında perşembe günü yağış beklenilmiyor. Parçalı az bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 37 derece olacak. Cuma günü öğle saatlerinden sonra hafif bir sağanak yağış geçişi olabilir. Hava sıcaklığı 36 derece civarında olacak.

"BAŞKENT'TE YAĞIŞ GÖRÜLME OLASILIĞI VAR

Cumartesi günü ise Başkent'te hava sıcaklığını 35 derece bekliyoruz. Özellikle cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece saatlerinde yine Başkent'te yağış görülme olasılığı var.

"İSTANBUL'DA HAVA SICAKLIĞI 3 GÜN BOYUNCA 30 İLA 31 DERECE ARASINDA DEĞİŞECEK"

İstanbul'a bakıldığında perşembe ve cumartesi günü sağanak ve yer yer gök gürültüsü sağanak yağışları göreceğiz. Cuma günü ise parçalı çok bulutlu olacak. Anadolu yakasında hafif sağanak yağış geçişleri görülebilir. Hava sıcaklığı 3 gün boyunca 30 ila 31 derece arasında değişecek.

"İZMİR'DE CUMA GÜNÜ RÜZGAR KUVVETLİ ESECEK"

İzmir'e bakıldığında önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklemiyoruz. Parçalı az bulutlu olacak, günün en yüksek sıcaklığı üç gün boyunca 35 ila 36 derece arasında seyredecek. Özellikle İzmir'de cuma günü kuzeyli yönlerden rüzgar kuvvetli esecek, dikkatli olunmalı."

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI VERİLDİ

Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; bugün yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Kütahya, Adana'nın kuzey ve doğusu, K. Maraş'ın batısı, Hatay kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Tekirdağ'ın batı kesimleri ile Edirne çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU İÇİN TOZ TAŞINIMI UYARISI

Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının, kuzey kesimlerde biraz azalacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.