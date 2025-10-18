HABER

Havada dehşet anları! Bagaj bir anda alev alev yandı, uçak acil iniş yaptı!

Cansu Akalp

Havada dehşet anları yaşandı. Bir yolcunun çantasından yükselen dumanlar, uçağı acil inişe mecbur bıraktı. İşte detaylar...

Air China’ya ait Hangzhou–Seul seferini yapan yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı. Uçuş sırasında bir yolcunun el bagajından dumanlar yükselmesi, kabinde paniğe neden oldu. Kısa süre içinde alevlere dönüşen dumanın, yolcu çantasında bulunan lityum pilin kendi kendine tutuşmasından kaynaklandığı belirlendi.

HIZLA MÜDAHALE EDİLDİ

Olay, Air China’nın CA139 sefer sayılı uçağında meydana geldi. Baş üstü dolaplarından birinden duman çıktığını fark eden kabin ekibi, hızla müdahale ederek yangının büyümesini engelledi. Özel yangın söndürücülerle alevleri kontrol altına alan mürettebat, potansiyel bir felaketi önledi.

ACİL İNİŞ YAPILDI

Pilot, güvenlik gerekçesiyle acil durum ilan etti ve uçak rotasını değiştirerek Şanghay Pudong Havalimanı’na yöneldi. Uçak, güvenli bir şekilde iniş yaptıktan sonra yolcular tahliye edildi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Yetkililer, yangının kesin nedenini belirlemek için inceleme başlattı. İlk bulgular, alevlerin lityum pilin aşırı ısınması sonucu çıktığını gösteriyor.

TEKNİK İNCELEMELER SÜRÜYOR

Uçuş güvenliği uzmanları, olayın modern havacılığın en ciddi risklerinden birine dikkat çektiğini vurguluyor. Lityum piller, kısa devre veya fiziksel hasar durumunda yüksek ısı ve alev üreterek kimyasal yangınlara yol açabiliyor.

Air China olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kabin ekibinin hızlı müdahalesi sayesinde uçak ve yolcular güvenle yere inmiştir. Benzer olayların önlenmesi için teknik incelemeler sürmektedir” ifadelerini kullandı.

