Havalar ısınınca tehlike yine ortaya çıktı! 5 ilde ölümcül alarm... "Tamamen yok edilmesi mümkün değil"

Her yıl onlarca kişinin vefatına yol açan 'kene' riski havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte tekrar gündeme geldi.

Keneler, kan emerek Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı (KKKA) başta olmak üzere birçok hastalığın hayvanlar ile insanlara bulaşmasında ve taşınmasında rol oyuyor. KKKA’nın etkeni olan virüs, hayvanlarda da hastalık oluşturuyor. Hastalığı taşıyan hayvanlar, hastalık belirtisi göstermemesine rağmen, keneler aracılığıyla virüs insanlara bulaşıyor ve bazen ölümle sonuçlanabilen enfeksiyonlar oluşturabiliyor.

"TAMAMEN YOK EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

KKKA'nın 2002 yılından beri ülkemizde görülmeye başlandığını hatırlatan Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, "İlimizin coğrafi olarak göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunması, hastalığın görülme ihtimalini artırmaktadır. Bu nedenle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığına karşı tüm vatandaşlarımızın daha duyarlı olmaları gerekmektedir. Kenelerin herhangi bir mücadele yöntemi ile tamamen yok edilmesi mümkün değildir" dedi.

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Açıklamalarına devam eden Çınar, "Bu nedenle hastalıktan korunmak için, kenelere karşı kişisel korunma en etkili yöntemdir. Hastalık insanlarda ateş, üşüme-titreme, yaygın kas ağrıları, bulantı-kusma, ishal, yüzde kızarıklık ve kanama ile kendini gösterir. Ateş, kırıklık, kas ağrısı, iştahsızlık, baş ağrısı, aşırı duyarlılık, sırt ağrısı, kol ve bacaklarda ağrı, mide bölgesinde ağrı, bel bölgesinde ağrı gibi belirtiler ile ani olarak başlamaktadır. Bazen bu bulgulara kusma, karın ağrısı ve ishal ilave olabilmektedir. Gövde, kol ve bacaklarda cilt içi kanama görülebilir. Burun kanaması ve değişik alanlarda kanama bulguları bulunabilir. Kene tarafından ısırılan kişinin 10 gün içinde; halsizlik, iştahsızlık, ateş, vücut ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma ve ishal şikayetlerinden herhangi birini görmesi halinde, zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna gitmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

5 KENTE DİKKAT ÇEKTİ

Çınar daha sonra ise "Türkiye’de Tokat, Sivas, Çorum, Amasya, Erzurum ve çevresi gibi Orta ve Doğu Anadolu bölgelerinde KKKA vakaları daha sık raporlanmıştır. Ancak bölgemizde de yaz aylarında dikkatli ve tedbirli olmakta fayda vardır" dedi.

(İHA(