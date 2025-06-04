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Havaya ateş ederek vatandaşları tehdit eden şahsı jandarma yakaladı

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde havaya 14 el ateş ederek vatandaşları tehdit eden şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Havaya ateş ederek vatandaşları tehdit eden şahsı jandarma yakaladı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yavuzeli ilçesi kırsal Karahüseyinli Mahallesi’nde Y.K. isimli şahsın ruhsatsız tabancası ile havaya 14 el ateş ederek vatandaşları tehdit etmesi olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, mahalle meydanında yaşanan olayla vatandaşları tehdit ettikten sonra kaçan Y.K. isimli şahıs suç aleti ruhsatsız tabanca ile yakalandı.

Gözaltına alınan Y.K. isimli şahıs, yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
jandarma
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