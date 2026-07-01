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HAVELSAN ile Yeşilay arasında bağımlılıkla mücadele protokolü imzalandı

Hava Elektronik Sanayii (HAVELSAN) ile Yeşilay arasında çalışanların sağlığını güçlendirmek ve bağımlılıkla mücadele alanında ortak çalışmalar yürütmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

HAVELSAN ile Yeşilay arasında bağımlılıkla mücadele protokolü imzalandı

HAVELSAN ile Yeşilay arasında çalışanların sağlığını desteklemek ve bağımlılıkla mücadelede kapsamında iş birliği protokolü imzalandı. HAVELSAN Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen imza töreninde konuşan HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, temmuz ayının ilk haftasını bağımlılıkla mücadele haftası ilan ettiklerini ifade ederek, "HAVELSAN ailesi olarak Yeşilay'ın ortaya koyduğu çalışmaları destekliyor, gençlerimizi ve onların çok kıymetli ailelerini bağımlılıktan korumayı, farkındalık oluşturmayı ve sağlıklı bir yaşama teşvik etmeyi ortak sorumluluk olarak kabul ediyoruz.

HAVELSAN ile Yeşilay arasında bağımlılıkla mücadele protokolü imzalandı 1

HAVELSAN İLE YEŞİLAY ARASINDA PROTOKOL

HAVELSAN olarak büyük bir aileyiz. 2 bin 800 kişiyi bulan büyük bir mühendis, teknisyen ve çalışan ordusuna sahibiz. Bu kişileri, aileleriyle birlikte düşündüğümüzde de çok daha fazla insana hitap etme, dokunma fırsatı sunuyor. Biz bu yıl kuruluşumuzun da yıldönümü olan 13 Temmuz tarihi dolayısıyla bununla da bağdaştırarak, temmuz ayının ilk haftasını bağımlılıkla mücadele farkındalığı haftası ilan ediyoruz. Bünyemizde de Yeşilay'ımızla birlikte her yıl çeşitli seminerler, etkinlikler düzenleyerek bu farkındalığı arttırmayı planlıyoruz. Özellikle birçok insanın sigara gibi, teknoloji bağımlılığı gibi diğer bağımlılıklardan kurtulmak için mücadele ettiğini, hatta bir kısmının bu konuda maddi anlamda da birtakım faaliyetlere girerek bundan kaçınmaya çalıştığını biliyoruz. Dolayısıyla biz de bugünün faaliyeti kapsamında inşallah onlara destek olacağız" dedi.

HAVELSAN ile Yeşilay arasında bağımlılıkla mücadele protokolü imzalandı 2

"BU ÇALIŞMA ÖRNEK BİR ÇALIŞMA OLACAK VE BURADA KALMAYACAK"

HAVELSAN ve Yeşilay’ın imzaladığı protokolün Türkiye’nin bağımsızlığına yönelik kararlılığın ve inancın açık bir işareti olduğunu vurgulayan Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç ise, "HAVELSAN ülkemizin, insanımızın bağımsızlığıyla alakalı ciddi bir kararlılığa sahip. Bu nedenle HAVELSAN'ımızın 2 bin 800 çalışanının bağımlılıklardan korunmasıyla alakalı bu kadar bilgi, beceriye sahip olduktan sonra bu bilgi, beceriyi sadece kendileri için, aileleri için değil, bütün insanlarımız üstünde kullanacağını, ülkemizin tam anlamıyla bağımsızlığı için çalışmalara destek olacaklarını düşünüyorum, inanıyorum. İnşallah bunu yakın zamanda da göreceğiz.

HAVELSAN'ımızda Yeşilay’ımızın bugün imzaladığı protokol ülkemizin ve insanımızın bağımsızlığına yönelik kararlılığın ve inancın çok açık ve net bir işaretidir. İnşallah bu çalışma örnek bir çalışma olacak ve bu çalışma burada kalmayacak. Başta diğer savunma sanayi şirketleri olmak üzere ülkemizin bağımsızlığıyla dertli her kurumun, her kişinin örnek alacağı, geleceği takip edeceği ve ülkemizin her anlamda bağımsızlık mücadelesine katkıda bulunacağı yeni bir yola sebep olacağına inanıyoruz" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
HAVELSAN Yeşilay
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