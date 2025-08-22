Havuzdan çıkan kadın ortalığı birbirine kattı! "AK Parti Kadın Kolları" yalanı ortaya çıktı: "Başkanları aradım, teşkilattanım ben"

Yüzme havuzunda saç düşme ve tutamaklardan tutunma meselesinden çıkan tartışma büyüyüp hararetlendi. havuzdan çıkan kadının polislere sürekli olarak "Teşkilat" ve "Başkanlar" diyerek "Benim kim olduğumu bilmiyor, şikâyetçiyim" demesi dikkat çekti.

HAVUZ GÖREVLİSİ KADINLA TARTIŞTI

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesinde bulunan olimpik yüzme havuzunda yaşandı. Havuza yüzmeye gelen Ş.B. bir süre sonra havuz görevlisi olan B.D. ile havuza saç düşmesi ve tutamaklardan tutunma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle birlikte havuz güvenlik görevlileri olay yerine polis çağırdı.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olaya müdahale ederken, havuzdan çıkıp "Şikâyetçiyim" diyerek gelen Ş.B. söylediği sözlerle 2020 yılında İstanbul Tuzla'da yaşanan teşkilat vakasını hatırlattı.

"BAŞKANLARI ARADIM, BAŞKANLARIN HABERİ VAR, BEN TEŞKİLATTANIM"

"Bu bayanlardan şikâyetçiyim, çok kötü düştüm. Belediye başkanımızın da haberi var, teşkilat başkanımızın da haberi var. Şikâyetçiyim, hakkında işlem yapılsın. Ben başkanları aradım zaten, ‘Şikâyetçi ol' dediler. Başkanların hepsinin haberi var. Şikâyetçi olacağım. Benim kim olduğumu da bilmiyor arkadaş" diyen Ş.B., "Ben AK Parti Kadın Kollarındanım, teşkilattanım. Bana hakaret etti, anneme hareket etti. Sonuna kadar şikâyetçiyim. İftiradan da açacağım sana mahkeme. Sen kimsin? Cankurtaranmış, can batıran!" dedi.

Kadının bu sözleri karşısında polis ekipleri şikayetçi olduğunu belirten Ş.B.'yi polis aracına alarak ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

"AK PARTİ KADIN KOLLARINDANIM" SÖZÜ YALAN ÇIKTI

Öte yandan, Şebnem B.'nin AK Parti Kadın Kolları üyesi olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

